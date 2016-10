PF cumpre mandado na sede do comitê de Emanuel a mando do TRE

Agentes da Policia Federal estão neste momento no Comitê de campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMBD). Eles auxiliam servidores da Justiça Eleitoral no cumprimento de uma determinação, que teria partido da 55ª Zona Eleitoral.

Segundo informações preliminares, o caso está sob segredo de Justiça. Não se sabe ainda o teor da investigação e/ou denúncia. O TRE confirma a ação, mas só dará informações nos próximos minutos.

Às 11h49 - Busca pode envolver sala de dinheiro

O apurou que a coligação de Wilson Santos fez denúncias de compra de voto no primeiro e segundo turno. No primeiro caso, apresentou cheques envolvendo um candidato a vereador, já no segundo, que pode ser o objeto da ação, o grupo denunciou a existência de uma sala onde estaria guardada a contabilidade e estrutura para a suposta compra de votos. Não se sabe entretanto, se a ação tem relação com esse caso, ou alguma outra denúncia, via pardal.

Às 11h54 - Grupo de Emanuel confirma ação por denúncia de compra de voto

Osvaldo Sobrinho, coordenador da campanha, confirmou a existência de denúncia de compra de votos, que teria sido feita pela coligação de Wilson Santos. Segundo ele, três agentes da PF auxiliaram um oficial de justiça a cumprir mandado de busca e apreensão. Osvaldo informa que foram levados contratos firmados pela coligação com cabos eleitorais e outros funcionários. A ação durou cerca de 20 minutos e todo o comitê foi vasculhado, inclusive computadores. Apesar disso, apenas documentos foram levados. "Estamos tranquilos. A justiça e a polícia só cumpriu seu papel. (...) Se fizesse o mesmo com o comitê do adversário nós estaríamos feliz da vida também".