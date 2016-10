Reprodução Após derrota nas urnas, Pivetta declara que aceita a vontade da população com naturalidade

O prefeito de Lucas do Rio Verde Otaviano Pivetta (PSB) adotou discurso conciliar após ser derrotado pelo adversário Luiz Binotti (PSD) nas eleições deste domingo. No exercício do terceiro mandato, o socialista garantiu ter recebido a decisão dos eleitores com respeito.

“Aproximadamente 50,3% dos eleitores decidiram pela mudança. Eu recebo isso com muito respeito. Quero aproveitar para desejar ao candidato vencedor, candidato que vai assumir a prefeitura no ano vem, que consiga colocar em prática os seus compromissos, que consiga fazer o que prometeu para a sociedade”, declarou Pivetta em vídeo postado nas redes sociais horas depois da apuração dos votos.

Depois de parabenizar Binotti pela vitória, Pivetta afirmou que se considera livre por sempre ter cumprido os compromissos assumidos perante a sociedade nos três mandatos à frente do Executivo. Além disso, defendeu que os serviços públicos continuem sendo prestados com qualidade. “Eu espero realmente que Lucas do Rio Verde continue sendo bem conduzida e que nós todos possamos agradecer pelo trabalho que será feito no futuro”, completou.

No vídeo, Pivetta ainda enfatizou que cumpriu sua obrigação como prefeito e disse que tudo foi feito com amor. “Me despeço dessa campanha, porque continuo no mandato até o final do ano, e desejo muito bom futuro para Lucas do Rio Verde, muito boas coisas para todos nós”, concluiu.

No site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Binotti apareceu com 100% dos votos válidos porque Pivetta disputou a reeleição com o registro indeferido. Entretanto, o social-democrata teve 14.408 votos contra 14.106 votos do socialista.

Produtor rural Luiz Binotti é eleito prefeito com vantagem de 242 votos

Na eleição em Lucas do Rio Verde, o governador Pedro Taques (PSDB) e o vice Carlos Fávaro estavam em palanques separados. Taques apoiou Pivetta enquanto Fávaro, que reside na cidade, se engajou na campanha de Binotti e acabou levando a melhor.

Assista, abaixo, as declarações de Pivetta: