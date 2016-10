Pivetta tem registro de candidatura cassado por unanimidade pelo TRE; defesa recorrerá

O candidato a prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta (PSB), acaba de ter o registro de candidatura cassado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Eleitoral. A decisão de primeiro grau, que deferiu o registro, foi revertida pelo Pleno do TRE após a leitura do relatório de Rodrigo Curvo, juiz do órgão. A informação foi confirmada pelo advogado da campanha de Pivetta, João Bosco Ribeiro. "Indeferiram agora o registro dele, mas ele vai concorrer sub judice, está com o nome na urna e vamos recorrer", garantiu.