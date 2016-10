Pivetta usa redes sociais para pedir apoio e dizer que pode receber voto

Apesar da decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, que por unanimidade cassou o registro de candidatura do prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta (PSB), candidato à reeleição, o nome do socialista aparecerá nas urnas neste domingo (1º de outubro) e ele poderá receber votos normalmente.

O que acontece nessa situação é que, enquanto os recursos tramitam na Justiça Eleitoral, os eventuais votos dados a Pivetta permanecerão "congelados". Caso a defesa de Pivetta obtenha uma decisão favorável junto ao Tribunal Superior Eleitoral - que é onde deve recorrer- após a eleição, deve ocorrer uma recontagem dos votos, assim como aconteceu com o deputado estadual Valdir Barranco (PT), que após um ano e nove meses conseguiu tomar posse em uma das vagas na Assembleia.

Pivetta, se eleito, deve buscar uma liminar de efeito suspensivo junto ao TSE para derrubar os efeitos da decisão do TRE até o julgamento do mérito. E, em eventual vitória e, se o entendimento do Tribunal Superior for no sentido de manter a decisão do Tribunal Regional, Pivetta ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Horas antes da eleição, Pivetta corre contra o tempo para explicar essa situação ao eleitor. Nas redes sociais, até o momento, três vídeos já foram publicados na tentativa de elucidar o trâmite judicial.

No primeiro deles, o socialista pede que "não acreditem no que estamos querendo plantar", em menção à oposição. "Os embates que nós temos na Justiça serão resolvidos como sempre foram. Eles pediram a minha cassação aqui, o juiz não deu. Pediram em Cuiabá, o Tribunal concedeu, e agora nós vamos ao TSE. Já tem parecer do TSE e foi baseado nesse parecer que o juiz daqui registrou nossa candidatura. Nós somos candidatos", garante.

O próprio governador Pedro Taques (PSDB) fala em um dos vídeos. "Apesar dessa decisão do TRE, que nós respeitamos, quero pedir que não desanime. Decisão judicial nós respeitamos, mas recorremos. E nós recorreremos ao TSE", reitera.

Casos como esse já eram esperados e acontecem no meio político. Sobre o assunto, o especialista em direito eleitoral, Lenine Póvoas, falou em entrevista ao em outra ocasião. "Muitos candidatos vão concorrer sub judice", alertou em julho deste ano.