PM cumpre mandados de apreensão e busca na Prefeitura; pedido do MPE

Francis Amorim De Barra do Garças

A Polícia Militar cumpriu nesta terça (27), mandados de busca e apreensão na prefeitura de Novo São Joaquim (487 km de Cuiabá). Os mandados foram expedidos pela juíza da 26° Zona Eleitoral de Nova Xavantina, Ângela Maria Janczeski Goes, em cumprimento a representação interposta pelo Ministério Público Estadual (MPE).

O teor dos mandados está sob segredo de Justiça, porém, há suspeitas da prática de crime eleitoral para a captação ilícita de votos. As ordens judiciais foram cumpridas no setor de licitação da Prefeitura.

Na repartição foram apreendidos computadores e documentos relativos aos processos de licitações abertos pelo município. Todos os mandados foram cumpridos com o acompanhamento de representantes da Justiça Eleitoral e do MPE de Nova Xavantina.

A prefeitura de Novo São Joaquim não se manifestou sobre as buscas. O RDNEWS ouviu membros do MPE, contudo, por força do segredo, eles não forneceram detalhes sobre a configuração dos crimes supostamente praticados.