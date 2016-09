Polarização entre Lucimar e Taborelli é briga de coronéis, critica candidato

Gilberto Leite/Rdnews Candidato a prefeito de Várzea Grande Miltão promete tentar levar estatal de TV

O candidato a prefeito de Várzea Grande Milton Dantas Oliveira, o Miltão (Psol), considera a polarização eleitoral entre o deputado estadual Pery Taborelli (PSC) e a prefeita Lucimar Campos (DEM) como uma “briga de coronéis”.

“Na verdade, a Lucimar não é candidata à reeleição. Ela assumiu a prefeitura através de ordem judicial. Ela não foi eleita com o voto popular. Ela é candidata à eleição, não à reeleição", diz o candidato em entrevista ao RDTV, assista abaixo. Miltão lembra que o cenário político em Várzea Grande é movido por disputa judicial.

Cita como exemplo o que ocorreu na gestão Murilo Domingos (PR) e Tião da Zaelli (PSDB)."De manhã assumia um prefeito, a tarde, outro prefeito. Houve época que já passaram três prefeitos em um único dia. No governo de Walace não foi diferente. A Lucimar assumiu o final do mandato dele por conta de uma ordem judicial", reforça.

Agora, na campanha eleitoral, segundo o candidato, a situação é a mesma, já que há disputas judiciais entre Lucimar e Taborelli, um pedindo a impugnação do outro ou fazendo denúncias decorrentes da campanha.

A campanha eleitoral em Várzea Grande tem apenas propaganda eleitoral no rádio. Diante disso, diversos candidatos na cidade vão utilizar as redes sociais para que possam atingir um maior número de eleitores. É o caso do candidato Miltão. “Temos as redes sociais, que hoje, é uma forma diferente de fazer a campanha. E nós também estamos fazendo corpo a corpo, conversando com as pessoas”, comenta. “E inclusive, no meu governo, eu pretendo ver a possibilidade de trazer estatais de televisão para Várzea Grande”, almeja.

Miltão declarou ao Tribunal Regional Eleitoral que possui um patrimônio de R$ 1,4 milhão, divididos entre uma chácara no bairro Jardim Beira Rio e uma loja de materiais para construção. No grau de instrução, alegou ter completado o ensino médio. As propostas do candidato visam melhorias no saneamento básico, mobilidade urbana, segurança, educação e saúde. "Em Várzea Grande é preciso melhorar tudo, porque ela ficou perdida na história. Bairros com pontes caídas, sem asfalto. É preciso melhorar muito", disse.

Disputam a eleição em Várzea Grande Alan da Top Gás (PV), que assumiu após desistência do empresário Willian Cardoso (PSDB), a prefeita Lucimar Campos (DEM) e o deputado Pery Taborelli (PSC).