Polícia encontra R$ 20 mil com Savi e o conduz à PF para esclarecimentos

O deputado estadual Mauro Savi (PSB) foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos na tarde desta segunda (12), durante uma fiscalização de rotina, por equipes da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Sorriso. O socialista foi flagrado com materiais de campanha do prefeito e candidato à reeleição Dilceu Rossato (PSB) e R$ 20 mil em dinheiro.

A informação foi confirmada pela PRF, que entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e determinou que o deputado fosse conduzido até a Polícia Federal de Sinop.

O chefe da 6ª Delegacia da PRF, inspetor Evandro Mesquita, informou que o parlamentar foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Savi teria confirmado que os R$ 20 mil são recursos de campanha. O parlamentar deve ser autuado e pode responder por crime eleitoral.

Em entrevista ao , Savi confirmou a condução à PF. Afirmou ainda que a situação será esclarecida com a apresentação do comprovante do saque na própria conta corrente, o que acontecerá ainda hoje. "O dinheiro é meu e a origem é lícita. Ainda não é crime ter dinheiro no Brasil", declarou.

Savi apoia a reeleição de Rossato. O adversário é Ari Lafin (PSDB), que tem o respaldo do governador Pedro Taques (PSDB) e do vice Carlos Fávaro (PSD).