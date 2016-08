Prefeito disputa reeleição com apoio de lideranças e amplia as alianças

Assessoria Prefeito Chindo e vice Maldo Sá receberam o apoio do vice-governador Carlos Fávaro ontem

Presidente estadual do PSD, o vice-governador Carlos Fávaro prestigiou a inauguração do comitê de campanha do prefeito Arcílio Jesus da Cruz, o Chindo (PSB). O candidato a vice da coligação Acorizal Não Pode Parar, formada por PSB, PSD, PP, PDT, PT, PMDB, DEM, PMB e Solidariedade é Maldo Sá (PSD).

Em ato político realizado segunda (29) à noite, Fávaro defendeu a continuidade da boa gestão realizada por Chindo nos últimos quatro anos. Segundo ele, Acorizal é um município bem cuidado, com as contas em dia e que respeita seus cidadãos apesar da crise que afeta o país.

"Eu quero aqui falar de futuro. Ninguém consegue atravessar essa crise sozinho. Por isso, a importância de um grande grupo político, da sintonia com o Governo do Estado. Estou aqui para reafirmar os compromissos com você, com a sua administração, junto com o Maldo, para que Acorizal continue sendo esse belo município mato-grossense", ressaltou Fávaro, que passou o dia cumprindo agenda oficial em Brasília, mas fez questão de encerrar as atividades em Acorizal.

Sobre os compromissos do Governo do Estado com Acorizal, Fávaro destacou a recuperação da MT-010 e das estradas não pavimentadas para escoamento da produção dos pequenos agricultores. Além disso, reafirmou o compromisso de destinar uma ambulância e uma viatura para reforçar a segurança pública no município.

"Vamos também trazer, em parceria com a Assembleia Legislativa, a tão sonhada creche. Compromisso que estou fazendo aqui para dar segurança as mães e pais que precisam trabalhar e deixar suas crianças bem cuidadas. É muito importante não errar nesse momento e votar com segurança. A segurança em Acorizal é Chindo prefeito e Maldo para vice, número 40", concluiu.

Chindo, por sua vez, pediu o voto de confiança para os eleitores que lotaram o comitê de campanha para continuar fazendo o melhor pelo município. O prefeito também enfatizou a unidade da coligação Acorizal Não Pode Parar, lembrando que conseguiu o apoio de partidos que foram adversários em 2012.

"Eu tenho a certeza que hoje aqui a gente não perde a eleição para ninguém. Além de nós não dividirmos, nós conseguimos ampliar o nosso grupo. Trouxemos o PMDB, o PSDB e PDT que eram todos adversários nossos eleição passada. Nosso grupo é forte, unido e a união faz a força", completou o prefeito.

O candidato à reeleição ainda pediu o empenho de todos os apoiadores na campanha para assegurar a vitória nas urnas. "Quero pedir para cada um de vocês que nos ajude. Vamos sair de casa em casa, pedindo voto para familiares, amigos e colegas. Se todos nós fazermos nosso trabalho, nosso dever de casa, sem dúvida no dia 02 de outubro nos vamos colocar mais de 1 mil votos na frente do nosso adversário" encerrou Chindo.

Além dos candidatos a vereador da coligação Acorizal Não Pode Parar, o ato político contou com a presença de diversas lideranças políticas. Os destaques foram o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD) e o suplente de deputado estadual Meraldo Sá (PSD), ex-prefeito de Acorizal.