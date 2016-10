Prefeito eleito de Araguainha, menor colégio do país, obteve só 523 votos

Rdnews Somente 523 votos já foram suficientes para eleger Silvinho como prefeito de Araguainha

Apontado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como o menor colégio eleitoral do país, Araguainha (a 471 km de Cuiabá) conta com apenas 954 eleitores. Neste ano, o prefeito eleito Silvinho (PSD) obteve o respaldo de 523 eleitores, o que representa 59% dos votos válidos. O segundo colocado Chiquinho (PPS) fez 364 votos ou 41 do total.

Silvinho vai substituir Zezé do Osmari (PR). Em 2012, a prefeita fez 384 votos, ou 45,66% dos válidos.

O número de votos obtidos pelo prefeito eleito Silvinho é quase sete vezes menor que os conquistados pelo último colocado entre os seis que disputaram a Prefeitura de Cuiabá. Renato Santanna (Rede) fez 3.644 votos, alcançando 1,3% da preferência do eleitorado na Capital.

A votação de Silvinho também é cerca de quatro vezes menor que os votos obtidos por Wilson Kero Kero (PSL), o menos votado entre os 25 vereadores eleitos em Cuiabá. O parlamentar, que vai para o segundo mandato, teve respaldo de 1.938 eleitores em 02 de outubro.

Os vereadores eleitos em Araguainha também precisaram de votações irrisórias nos padrões de Cuiabá para conquistar cadeiras na Câmara. O mais votado Manezinho do PSD teve 91 votos enquanto Heronias (PSDB), que registrou a menos votação, conquistou o apoio de 41 votantes.

Araguainha

Araguainha possui aproximadamente 1,2 mil habitantes. A principal atividade econômica é a pecuária extensiva. Atualmente, está tentando expandir a economia para a agricultura a partir do asfaltamento da MT-100, rodovia que é o principal acesso à cidade.