Prefeito fica milionário e vai tentar se reeleger em Reserva do Cabaçal

Assessoria No pleito de 2012, Tarciso havia declarado que possuía bens avaliados em R$ 74 mil

Os dados do sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) apontam que o patrimônio do prefeito e candidato à reeleição em Reserva do Cabaçal, distante a 380 km da capital, Tarcisio Ferrari (PSD), saltou para R$ 2.6 milhões em quatro anos.

Com base nos dados apresentados em 2012 - quando Tarcisio declarou bens no valor de R$ 74 mil porque era proprietário de um imóvel rural de 110 hectares avaliado em R$ 60 mil, sócio em uma pequena empresa e declarou que tinha uma moto no valor de R$ 4 mil - a evolução patrimonial do candidato supera 3.500%.

O aumento do patrimônio se deve a uma chácara urbana no valor de R$ 400 mil, 650 cabeças de gado que correspondem ao valor de R$ 700 mil e uma fazenda avaliada em R$ 1,5 milhão que agora constam da declaração de bens encaminhada à justiça eleitoral.

Disputa

Tarcisio encabeça a chapa “União e Trabalho por Reserva” (PSD, PDT, PSC, PMDB e DEM).

Idês Angelina, do PV, também está na disputa pela prefeitura. Ela é a cabeça de chapa da coligação “União pela Renovação de Reserva (PP, PTB, PSB, PV, PSDB e PROS).

Idês declarou possuir um patrimônio de R$ 210 mil.

Gastos de campanha

Idês e Tarcísio ainda não prestou contas sobre o valor recebido de recursos para campanha - fruto de doações que vão ser utilizadas para fazer campanha.