Prefeito reeleito terá apoio dos dois vereadores mais votados em Cáceres

Mário Okamura Entre os mais votados estão os tucanos Cezare Pastorello e Valdeniria Dutra

Com um número recorde de abstenções que chegou a 16.054 eleitores, a Câmara de Cáceres conta com 11 vereadores. Somente uma mulher, Valdeniria Dutra Ferreira (PSDB), a única reeleita dentre os nove que buscavam novo mandato.

Entre os mais votados, o primeiro lugar ficou para Cezare Pastorello, eleito com 1.205 votos, seguido logo atrás por Valdeniria Dutra Ferreira, que recebeu 1.196 votos. Os dois são do partido do prefeito reeleito Francis Maris (PSDB).

Depois vem os novos representantes, Claudio Henrique (PSDB), que chegou com 1.123, Zé Eduardo Torres (PSC) recebeu 927 votos, Rubens Macedo (PTB) teve 856, Wagner Barone (PTN), que ganhou 782 votos, Dona Elza da Colônia (PSD) obteve 748, Alencar Bicicletas (PP) com 747, Valter Zacarkim (PTB) 737 votos, o Professor Domingos (PSB) ganhou 727 votos, Jerônimo Gonçalves (PSB) conseguiu 703, Denis Maciel Hospital (PTdoB) 688, Elias Pereira (PTdoB) 674 votos, Rosinei Neves (PV) com 610 votos e Creude da Areeira (PTN) com 575.

A atual legislatura da Câmara é constituída por Alvasir Ferreira de Alencar (PP), Domingos Oliveira dos Santos (PSB), Edmilson Porfirio de Campos, o Café no Bule (PSD), Edmilson Tavares de Oliveira (PR), Felix Manoel Souza Pinto Alvares, o Doutor Felix (Solidariedade), Manoel Inacio de Oliveira (PTB), Márcio Paes da Silva de Lacerda (PMDB), Salmo Cesar da Silva (PROS), Sebastião Pinheiro Duarte (PSB), Tarcisio Carlos Paulino (PSB) e Valdeniria Dutra Ferreira (PSDB).

O salário deles é de R$ 7,2 mil, além de uma verba indenizatória que desde janeiro deste 2016 é de R$ 2,8 mil para os vereadores e de R$ 4,2 para o presidente. O valor do duodécimo varia, mas chega a valores próximos dos R$ 436 mil mensais. Esse valor é derivado de 7% da receita corrente do município este ano, de acordo com o previsto na Constituição.