Presidente do TRE vê indícios de compra de votos na prisão de 2

Gilberto Leite/Rdnews Desembargadora Maria Helena Póvoas, presidente do TRE-MT, em entrevista no Centro de Eventos do Pantanal, destaca que pleito prosseguiu de forma tranquilo

A presidente do TRE-MT, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, afirma que há indícios fortes de compra de votos na detenção de duas senhoras por tirarem foto dentro da cabine de votação. “A fotografia seria indício de que era para comprar a votação”, afirma a magistrada, em coletiva neste domingo (30), no Centro de Eventos do Pantanal.

O crime eleitoral foi lavrado em razão do presidente da Mesa da seção de votação ter flagrado a irregularidade. As duas mulheres seguem detidas no cadeião, que fica na Casa da Democracia, anexo à sede do TRE. Além das duas senhoras, mais outras duas pessoas foram detidas, entre elas o colunista social Valdomiro Arruda, por fazer selfie dentro da cabine, e outra por apresentar embriaguez. Esta última não teve o nome revelado. “Essas pessoas estão presas, mas há algumas que já foram liberadas e também têm outras que estão a cargo do juiz”, explica a presidente do TRE.

A desembargadora disse ainda que neste segundo turno foram feitas mais de 153 denúncias por meio do aplicativo Pardal. Algumas delas, inclusive, são suspeitas de compra de voto. “A Polícia Federal está apurando. A PF age de forma bastante discreta e mesmo para o Tribunal não costuma passar dados antecipadamente”. Na avaliação de Maria Helena, a eleição transcorreu de forma tranquila, sem nenhuma ocorrência que mereça registro de grande gravidade. “A não ser os casos de compra de votos que, se comprovados, o candidato poderá perder o cargo”, enfatiza.