Prestação de contas e perfis marcam 1º dia de propaganda em rádio e TV

Francis Amorim De Barra do Garças

Facebook Beto foi o segundo a aparecer no horário eleitoral gratuito na televisão e fez balanço da gestão

Uma rápida prestação de contas dos últimos três anos e sete meses de sua gestão e a apresentações dos candidatos de oposição marcaram o primeiro programa eleitoral das coligações majoritárias que concorrem às eleições em Barra do Garças. O candidato Sandro Saggin (DEM), abriu a propaganda gratuita, porém, com aparição apenas na televisão.

No rádio, o horário eleitoral foi levado ao ar às 7 horas da manhã, contudo, apenas o programa do prefeito Roberto Farias (PMDB), candidato à reeleição foi veiculado. Os programas dos candidatos Sandro e Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko (PT), não foram apresentados e justificativas não foram apresentadas.

Já na TV, o candidato da coligação “Barra do Garças Muito Mais”, Sandro Saggin, fez a apresentação de sua candidatura e do seu vice, o empresário e músico Fernando Delmondes. O democrata falou de sua trajetória como advogado e mostrou o seu trabalho na direção da Faculdade Cathedral. Embora tenha sido criado em Torixoréu, onde residiam os pais, ele lembrou que nasceu em Barra do Garças.

O segundo a aparecer no horário gratuito foi o prefeito Beto Farias. O peemedebista aproveitou o espaço para fazer um resumo de sua gestão, destacando os investimentos nas áreas de saúde e infraestrutura e teve na aparição de sua mãe, a ex-primeira-dama do Estado, Cândida Peres, um dos momentos mais marcantes.

O candidato do PT aproveitou o tempo disponível para se apresentar e ressaltar a sua formação universitária em Letras, Direito e Filosofia, prometendo uma disputa não como bem pessoal, mas como uma ação coletiva a favor da cidade e da democracia.

O horário eleitoral gratuito em Barra do Garças é levado ao ar em duas rádios AM e duas FM e quatro emissoras.