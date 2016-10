Primeira-dama apoia Emanuel no 2º turno e diz que Wilson já teve chance

Facebook No Facebook, Vírginia Mendes declara seu apoio do 2º turno

A primeira-dama de Cuiabá, Virginia Mendes, pela primeira vez, declarou abertamente apoio ao candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) a prefeito de Cuiabá. Na mídia social, Virginia interagia com internautas e em uma das conversas a primeira-dama afirmou que é melhor tentar o novo, na medida em que o velho já se conhece, referindo-se ao candidato Wilson Santos (PSDB), que já foi prefeito por 6 anos. “Vamos votar no novo, o velho já conhecemos e sabemos”, comentou ontem (17) em sua página do Facebook.

Até agora o apoio de Virginia era velado, mas conhecido nos bastidores da política. Ela sempre se utiliza das redes sociais para comentar acerca da política e, instigada em comentário de postagem sobre a avaliação de Mauro Mendes (PSB) como prefeito, emitiu sua opinião há 13 dias da eleição. Sua posição, inclusive, dentro do grupo tucano, causa desconforto e agora a situação fica complicada para o lado do ex-prefeito, que está perdendo para o adversário conforme pesquisas eleitoriais apontam. Virginia é bem vista e Mauro tem boa avaliação como prefeito, o que pode interferir na caminhada ao Alencastro.

A rixa com o tucando é tamanha, que em um dos posts chegou a “desmentir” Wilson sobre o projeto Siminina. Além disso, publicou também a frase “quem bate, não lembra; quem apanha, nunca esquece” deixando entender os confrontos políticos que o prefeito teve com Wilson nos últimos anos. Apesar do PSB pertencer à coligação do tucano, Mauro faz uma participação quase nula na campanha de Wilson e não sobe no palanque com o candidato, mas reitera sempre que o compromisso do seu partido é com o tucano.

Virginia deixou claro ainda que Mauro nunca apoiou Wilson e que tem apoio somente do partido. Enquanto internautas lamentavam a desistência de seu marido a reeleição, a primeira-dama sustentava que melhor opção é acreditar em quem ainda não foi prefeito. “[...] teve 6 anos e não dez, não é agora que vai fazer”, responde.

Mauro desistiu de disputar o pleito a véspera das convenções partidárias. Virginia, inclusive, pediu para o marido deixar a política para dar mais atenção aos negócios e passar mais tempo com a família. Pegos de surpresa, partidos do bloco, após horas de reuniões, colocaram Wilson para disputar o cargo de prefeito por quatro anos.