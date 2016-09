Procurador diz que pesquisa não traz a realidade; Wilson vê crescimento

Gilberto Leite Wilson Santos diz que crescimento nas pesquisas se deve ao plano de governo

O candidato a prefeito de Cuiabá, procurador Mauro (Psol), por meio de assessoria, afirma que não comenta pesquisa eleitoral. Acredita que as intenções de voto divulgadas pelo instituto Gazeta Dados, na manhã desta terça (6), onde aparece em primeiro lugar com 23%, não retrata a realidade. Considera ainda sentir das ruas que está muito além do que foi retratado na pesquisa.

Já o deputado estadual e ex-prefeito, Wilson Santos (PSDB), que aparece em segundo lugar com 20%, tecnicamente empatado com procurador Mauro, considera que o crescimento nas pesquisas se deve a fatores, dentre eles, o plano de governo não fictício. “Cuiabá atravessa um período de aperto nas finanças e não é momento de aventuras”, disse, referindo-se também à parceria com o governador Pedro Taques (PSDB).

Para o ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), que têm a preferência de 7% dos entrevistados, o que dá a quarta colocação, o resultado foi positivo. Isso porque, segundo o pedetista, a pesquisa retrata tendência de crescimento, enquanto os adversários caíram. “Além do mais, mostra nossa candidatura com menor rejeição, o que nos revela um grande espaço a ocupar", avalia.

O candidato Renato Santtana (Rede), que não pontuou na pesquisa, explica que faz a campanha sem olhar para os números. “Nossa preocupação é passar mensagem. Precisamos mudar o modelo político atual que não cabe mais”.

A reportagem do tentou contato com os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB) e Serys Slhessarenko (PRB), mas não foram encontrados para comentarem o resultado da pesquisa.

