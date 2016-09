Procurador Mauro afirma na TV que seus adversários estão em pânico

Reprodução Emanuel Pinheiro utiliza defesa dos servidores públicos como estratégia na campanha eleitoral

Os candidatos a prefeito de Cuiabá apresentaram propostas para as áreas da saúde, habitação e impostos, na veiculação do programa eleitoral deste sábado (10). O ex-prefeito, deputado estadual Wilson Santos (PSDB), caso seja eleito, promete criar o cartão Mais Saúde, no qual o paciente terá acesso a um autoatendimento com intuito de agilizar o atendimento e evitar as filas.

O tucano promete ainda implantação de 30 equipes do Programa da Saúde da Família (PSF), a conclusão do novo Pronto-Socorro e construir a UPA do Jardim Leblon e reativar a do CPA II.

O ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT) quer regularizar os terrenos e os conjuntos habitacionais, entregando a documentação das casas. Ainda conforme a veiculação, o pedetista propõe ainda uma nova licitação do transporte pública com novos ônibus e passagem mais barata.

Já a peça do deputado Emanuel Pinheiro (PMDB) aparece o deputado em defesa dos servidores sobre o pagamento da Revisão Geral Anual. Sindicalistas também deram apoio à candidatura. Em relação à saúde, o peemedebista prometeu concluir as obras do novo pronto-socorro no primeiro ano de mandato, caso seja eleito. E transformar o antigo PS em hospital materno infantil.

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), por sua vez, voltou a afirmar que irá reduzir o ISS para 3% para gerar emprego para homens e mulheres. Já o historiador Renato Santtana (Rede) afirmou ser a renovação, dentre os concorrentes. O Procurador Mauro (Psol) ressaltou que os adversários estão em “pânico” em razão da sua aceitação perante à população.