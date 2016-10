Procurador Mauro defende voto nulo na disputa entre Emanuel e Wilson

Reprodução Procurador Mauro, 3º colocado, diz que "não voto" é manifestação legítima por reprovação ao sistema

Terceiro colocado no primeiro turno das eleições municipais em Cuiabá, o Procurador Mauro (Psol) está defendendo o voto nulo no segundo turno. O candidato derrotado afirma que Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) representam, igualmente, os interesses do grande poder econômico e da política tradicional. “Por isso, nossa posição neste segundo turno em Cuiabá é pelo voto nulo, nem Wilson Santos nem Emanuel Pinheiro”, disse o representante do Psol.

Conforme o Procurador Mauro, as possíveis administrações de Emanuel ou Wilson não significarão melhorias no transporte coletivo, na saúde, no saneamento ou na educação. Ele ressalta que os eleitores que o apoiaram em 2 de outubro têm maturidade para tomar sua própria decisão, mas declara seu posicionamento.

“Entendemos como necessário nosso posicionamento expresso. A manifestação política não se dá apenas através do voto em determinado candidato. O não voto constitui uma manifestação legítima de deslegitimação do governante por descontentamento com sistema político tão injusto”, declara o Procurador Mauro em vídeo postado nas redes sociais.

Resultado

O Procurador Mauro obteve 71.336 votos, o que representa 24,9% da preferência do eleitorado. Com essa votação, não conseguiu chegar ao segundo turno.

Primeiro colocado, Emanuel fez 98.51 votos, atingindo 34,2%. Em segundo lugar, Wilson tem 81.531 votos, ou 28,4% do total.