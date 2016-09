Procurador Mauro lidera disputa a prefeito com 24% em Cuiabá

Mário Okamura Procurador Mauro lidera pesquisa e tem menor rejeição; Emanuel fica em 2º e Julier e Serys empatam

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta (2) aponta que o Procurador Mauro (PSOL) lidera a corrida eleitoral em Cuiabá com 22% das intenções de voto. Se as eleições fossem hoje, ele iria para o segundo turno com Emanuel Pinheiro (PMDB) que alcança 22% da preferência do eleitorado cuiabano.

Na sequência, Wilson Santos (PSDB) registra 18%, Julier (PDT) empata com Serys (PRB), ambos com 6% e Renato Santtana teria 1%. Votariam branco ou nulo 14% e não sabem ou não responderam representam 9% dos eleitores.

A pesquisa encomendada pela TV Centro América é estimulada, em que os entrevistados são perguntados sobre a intenção de voto com a apresentação dos nomes dos candidatos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) sob o protocolo MT-04797/2016. O Ibope ouviu 602 eleitores entre 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

Rejeição

O Ibope também apontou a rejeição dos candidatos. A maior rejeição é a de Wilson (54%). Na sequência, aparecem Serys (17%), Emanuel (13%), Julier (10%), Renato Santtana (8%) e Procurador Mauro (7%). (Com informações G1-MT)