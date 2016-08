Gilberto Leite Procurador Mauro diz, em entrevista à jornalista Lídice, que balanços e gastos com transporte coletivo ficam nas mãos das próprias empresas e município, com isso, fica refém da iniciativa privada

Candidato a prefeito de Cuiabá em chapa pura, procurador Mauro (PSOL) abrirá a “caixa preta” do transporte coletivo, caso seja eleito. A intenção, segundo o postulante, é expor os reais números. “Transporte coletivo é rentável porque tem arrecadação da tarifa, que em Cuiabá é uma das mais caras. Quando retoma os serviços de transporte coletivo, o município retoma também a arrecadação”, salienta o procurador em visita à sede do e entrevista ao RDTV.

Para o procurador, os balanços acerca da quantidade de passageiros, gastos e demais dados estão nas mãos das próprias empresas de transporte coletivo. E por isso, o município acaba ficando “refém” dessas empresas. “Então as empresas hoje definem qual é a tarifa. O município não tem esse controle, não tem fiscalização. Vamos mostrando a arrecadação diária por linhas, qual arrecadação por horário. Poderemos mostrar à população qual é a realidade”, explica.

O edital acerca da nova licitação do transporte coletivo está “emperrado”. Prometido pelo prefeito Mauro Mendes ainda no primeiro semestre, o certame não andou em razão da indefinição do VLT. O contrato vigente hoje é de empresas que venceram a licitação em 2004, na gestão do ex-prefeito Roberto França. Em 2012, quando encerrou a vigência, o prefeito Chico Galindo (PTB) prorrogou até 2019.

Ainda na área de trânsito, o candidato acredita que os radares instalados em Cuiabá têm o caráter apenas de arrecadar. Ele sustenta que é preciso investir em campanhas educativas e transparência das multas. Outra sugestão do candidato é que quando a multa é encaminhada para a residência, sej incluída uma senha para que o usuário acesse a filmagem no momento da infração. “Isso dará mais transparência”, considera.

O Procurador da Fazenda Nacional pretende ainda romper o contrato com a CAB Cuiabá, que hoje segue em intervenção, e retomar a Sanecap com intuito de melhorar a expansão da água e o tratamento do esgoto. “O desligamento dessas áreas de serviços, na verdade, é apenas uma passagem para a fonte de arrecadação particular”, ressalta.

Dentro do processo da retomada da Sanecap, o candidato afirma que a infraestrutura no município precisa estar “entrelaçada” com os trabalhos de saneamento básico. Isso porque, segundo o procurador Mauro, a pavimentação é feita em alguns bairros sem o planejamento dos serviços de água e esgoto. “É um erro. Você tem que fazer planejamento para conseguir fazer juntamente com questões de saneamento básico. Essa cisão, em diversos momentos fez com que a CAB furasse o asfalto e ocasionou prejuízos”, sustenta.

Saúde e Educação

Conforme o procurador Mauro, é preciso que toda a estrutura da saúde esteja funcionando bem, de medicamentos a servidores capacitados. Ele explica que é necessário realizar concursos públicos na saúde e acredita que não é possível atingir uma saúde de qualidade com servidores desmotivados e não valorizados. “Muitos contratados acabam atrapalhando o funcionamento da própria saúde. Então, acreditamos que se deve realizar concurso público para contratação de servidores. Nada mais justo que a realização do concurso público, com seleção mais capacitada. A pessoa contratada não sabe se vai estar no emprego amanhã”, salienta.

Nessa linha, o candidato promete realizar concurso público na área da educação. Ele explica também a necessidade da valoração dos envolvidos que vão desde os porteiros até os alunos. “Às vezes a conta fica só para os professores, quando os gestores não dão infraestrutura. Precisamos avançar reformas, ampliar creches”, explica.

Meio ambiente

Procurador Mauro explica que é preciso investir em habitação e regularização fundiária para que as pessoas tenham moradias de qualidade. Só com investimentos que as pessoas deixarão de morar em locais de preservação permanente. Além disso, ele reforça o trabalho no saneamento básico para voltar a dar vida ao Rio Cuiabá e aos córregos da Capital. “Precisamos avançar no saneamento básico, despejar esgoto in natura no rio Cuiabá. Precisamos revitalizar os córregos mortos por meio da coleta do esgoto”, sustenta.

Candidatos

Além do procurador Mauro, são candidatos a prefeito de Cuiabá o deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB), ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), o historiador Renato Santtana (Rede), a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) e o deputado estadual Wilson Santos (PSDB).