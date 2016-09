Procurador Mauro rebate Malafaia, nega agenda LGBT e se diz cristão

Primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para prefeito em Cuiabá, o Procurador Mauro (Psol) acaba de divulgar vídeo rebatendo o pastor Silas Malafaia. A gravação foi postada nas redes sociais após o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo alertar os cristãos da Capital mato-grossense sobre seu suposto compromisso com agendas como casamento gay, aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero e até mesmo erotização de crianças.

No vídeo, o Procurador Mauro afirma que Malafaia e o deputado federal Victório Galli (PSC) estão espalhando mentiras ao seu respeito. “O meu posicionamento pessoal é o seguinte: sou contra modificações na legislação do aborto, sou contra a legalização das drogas e nunca defendi a troca de sexo ou erotização de crianças”, afirmou.

Ao assumir posições conservadoras, ele também se declara religioso. “Sou católico praticante, sou cristão. Vocês me conhecem. Não deixe a mentira e o pânico deles enganarem vocês”, completou o candidato do Psol.

O posicionamento do Procurador Mauro destoa com a prática do Psol no Congresso Nacional. O deputado federal Jean Wyllys e os demais integrantes da bancada são destacados defensores da agenda feminista e LGBT.

Malafaia pede que cristãos de Cuiabá não deem voto ao Procurador Mauro

A gravação de Malafaia dirigida aos cristãos de Cuiabá foi articulada por Galli e o PSC. A sigla que representa setores evangélicos está coligada com candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB).