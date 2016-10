Produtor rural Luiz Binotti é eleito prefeito com vantagem de 242 votos

Reprodução Binotti atua há mais de 30 anos como empresário e produtor rural em Lucas do Rio Verde

O produtor rural Luiz Binotti (PSD) foi eleito prefeito de Lucas do Rio Verde, neste domingo (02), com 14.408 votos. O social-democrata disputou contra o atual prefeito Otaviano Pivetta (PSB) e venceu por uma diferença de 242 votos.

A totalização das urnas encerrou às 18h12 e dos 38.384 eleitores, segundo a Justiça Eleitoral, 8.020 se abstiveram de votar.

Otaviano Pivetta (PSB), atual prefeito de Lucas do Rio Verde, disputou a eleição sub judice. Ele teve o registro cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, na véspera das eleições.

PSD

Binotti atua há mais de 30 anos como empresário e produtor rural na cidade. Ele assumiu a presidência do diretório municipal do PSD pouco antes das eleições. Para a disputa, ele contou com o apoio do do vice-governador Carlos Fávaro, presidente da sigla no Estado.