Professor Kiko vai concluir anel viário para desafogar trânsito de carretas

Reprodução Professor Kiko afirma que a obra do anel viário foi prometida há 25 anos, mas nunca saiu do papel

O Candidato a prefeito de Barra do Garças (516 km de Cuiabá), vereador Odorico Cardoso, o professor Kiko (PT) , se eleito, pretende acompanhar de perto a situação das obras do anel viário, obra que promete desafogar o trânsito de caminhões e carretas, na avenida Ministro João Alberto, no município.

Segundo o professor, na cidade, passam cerca de três mil carretas por dia. O anel daria um fôlego no tráfego, mas para que isto seja possível, Kiko destaca que é preciso buscar recursos do governo federal para garantir a continuidade das obras.

“Começaram a construir a ponte lá do anel viário. Essa obra foi prometida há 25 anos, aproximadamente, mas nunca saiu do papel. Essa é uma questão que não é do município, propriamente dito. É preciso que as esferas estadual e federal estejam unidas. Não é um problema que o prefeito consiga resolver sozinho”, disse o candidato do Partido dos Trabalhadores.

Se finalizada, a obra do contorno viário beneficiará, além de Barra do Garças, os municípios de Pontal do Araguaia e Aragarças (GO).

Em 2013, um convênio no valor de R$ 77 milhões foi firmado para a execução das obras. À época, o documento foi assinado pelo prefeito Beto Farias (PSD) e o então deputado federal Wellington Fagundes (PR), hoje senador.

Por muito tempo empacada, a obra do contorno viário só começou a ser executada mesmo em 2013. “A situação das obras do contorno viário é um problema gravíssimo, que não se pode brincar com ele. Em todas as eleições, aparece um candidato dizendo que é o “pai da criança”. Diz que vai resolver e não resolve”, reclama o candidato.

Governo licita construção do anel viário em Barra do Garças

Educação

Além de dar destaque para a mobilidade urbana no município, o professor Kiko também pretende priorizar a educação. Conforme o professor, o prefeito Beto reformulou o plano de carreira dos profissionais da educação e “tirou” cerca de 400 profissionais da carreira, entre técnicos e apoio e diminuiu os coeficientes salariais. “Nós pretendemos recuperar o Plano de Carreira”, comenta. "Ele diz que está pagando o piso nacional. A gente pode dizer que isso é falso. Quando se retira direitos de boa parte da categoria”, disse.

No setor da Educação, o candidato promete dar atenção às comunidades indígenas. “Em Barra do Garças tem cinco mil indígenas e tem mil crianças nas escolas indígenas. A gente precisa de um planejamento estratégico, para melhorar a educação, para qualificar os profissionais”, disse.

Meio Ambiente

Professor Kiko comenta que Barra se destaca das outras cidades quando o assunto é turismo, mas que o município vem deixando a desejar no que se refere ao meio ambiente. O candidato explica que o Parque da Serra Azul, por exemplo, que está sob gestão do Estado poderia ser melhor aproveitado, se não estivesse fechado para visitação. Para Kiko, é preciso formular uma parceria entre Estado e município para que o turismo naquela região possa ser aquecido.

“O Parque está fechado. Falta o planejamento de manejo e quem tem responsabilidade nisso é a Sema. Tem de ter parceria com o Estado, pra gente aproveitar esse potencial. E Barra do Garças tem muito mais potencial que muitos municípios”, disse o petista.

Disputa

O candidato, que pôs fim à aliança com o prefeito, disputa o pleito em chapa pura. Ele comenta que desgastes como mudanças de secretários, funcionários fantasmas, falta de cuidado com o dinheiro público, entre outros fatores, motivaram o desligamento. “Talvez, se não tivéssemos feito isso (desligamento), nós íamos nos arrepender mais lá pra frente”, comenta.

Candidatos

Além de professor Kiko, disputam a corrida eleitoral no município o prefeito Beto Farias (PMDB) e Sandro Saggin (DEM).