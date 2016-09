Professores vaiam governador, que rebate e os chama de baderneiros

O governador Pedro Taques foi vaiado enquanto fazia campanha para candidatos a vereador em Rosário Oeste (104 km de Cuiabá), ontem (20). Vídeo divulgado pela Gazeta Digital mostra o governador no palanque e um grupo supostamente de professores vaiava a fala do chefe do Executivo.

“Ah, olha só, em uma sala de aula enquanto o professor fala, os alunos ficam quietos. São baderneiros, estão atrapalhando. Mas nós não vamos nos importar, porque nós não temos medo dessa classe”, disse Taques ao perceber o que estava acontecendo.

Diante de gritos de ordem que diziam: “queremos os nossos direitos. Doutor Leonardo, ensina eles votarem”, referindo-se ao deputado que também estava no palanque. Taques continuou discursando a favor dos candidatos. “Imaginem nossas crianças e adolescentes aprendendo com esses professores, imaginem. Os senhores sabem que os professores de Mato Grosso recebem o 3º melhor salário do Brasil? Sabiam que Mato Grosso, no dia 1º de janeiro de 2015, tinha a 26ª pior educação do Brasil? Os senhores já viram professores como estes se manifestando para melhorar a qualidade do ensino?”, disse o tucano no palanque.

Ainda no vídeo, uma das pessoas que participavam da manifestação lembrou o não pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) – um dos motivos que levaram a última greve geral da categoria em todo o Estado no dia 31 de maio.