Projetos sociais e área da Saúde dão a tônica no horário eleitoral gratuito

Gilberto Leite Wilson recordou cinco anos que foi prefeito de Cuiabá e destacou programas sociais como o Siminina

Os candidatos à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) e Serys Slhessarenko (PRB) abordaram a CPI e problemas da CAB, respectivamente, no horário eleitoral veiculado neste sábado(3), pela manhã. Wilson Santos (PSDB), por sua vez, recordou as ações feitas como prefeito. Julier Sebastião (PDT), falou sobre a saúde. Já o Procurador Mauro (Psol) e Renato Santtana (Rede) exibiram o mesmo programa veiculado ontem (2) de manhã.

No início do programa, Julier reclama do caos e o abandono do Pronto Socorro de Cuiabá, e afirma que ele e sua vice irão mudar essa realidade. “Vamos mudar a nossa saúde e implantar “Saúde aos 300”, ampliando para 120 o número de PSF’s, aumentando as Policlínicas na cidade e terminando a construção do novo pronto socorro”, diz.Outro ponto destacado por ele é a criação do terceiro turno nas unidades de saúde de bairros mais populosos.

O tucano, por sua vez, lembrou os cinco anos e três meses que comandou Cuiabá, antes de deixar a prefeitura para disputar a eleição ao governo, em 2010. Elencou a criação dos programas sociais dando destaque para o Siminina e o Restaurante Popular. Ao final do programa, a sua ex-vice de seu primeiro mandato de 2004-2008, Jacy Proença relembra a criação do projeto e o tempo em que trabalhou com Wilson. “ Quero ser prefeito novamente para cuidar de gente”, disse.

O candidato procurador Mauro afirma que aceitação é boa pela população, garante que não vai se isolar na prefeitura. Já no programa de Renato, a porta-voz nacional da Rede, pede que a população não perca o seu voto e saiba quem vai eleger.