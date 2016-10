PSB consegue eleger 15 prefeitos e destaca crescimento de 36% em MT

Gilberto Leite/Rdnews Fabio Garcia, presidente do PSB de Mato Grosso, comemora a eleição de 15 prefeitos em MT

As eleições municipais deste ano resultaram no aumento de 36% da representatividade do PSB em Mato Grosso quando comparado o número de prefeitos eleitos em 2016 com 2012. São 15 chefes do Executivo que assumirão seus cargos em 2017, em comparação há 11 do pleito passado.

O PSB também elegeu nove vice-prefeitos, com a possibilidade de somar mais um na capital do Estado, cujas eleições seguem para o segundo turno, na coligação “Dante de Oliveira”, com o candidato Wilson Santos (PSDB) e Leonardo de Oliveira na chapa majoritária. Também estão eleitos 137 vereadores socialistas.

Em Cuiabá, o PSB manteve o mesmo número de vereadores eleitos, porém, com a renovação total de seus representantes. Das 25 cadeiras do Legislativo da Capital, a sigla estará representada por Misael Galvão, o segundo mais votado, com 5.095 votos; Gilberto Figueiredo, o quinto mais votado com 4.299 votos; e Marcelo Bussiki, com a décima melhor votação, somando 3.583 votos.

Para o presidente regional do PSB, deputado federal Fabio Garcia, o resultado é positivo com crescimento em âmbito estadual e na manutenção da representatividade da Câmara da Capital, mesmo com a perda da campanha majoritária. “Esta eleição mostra que o PSB acumula respeito e credibilidade, ganhando o voto de confiança do eleitor”, avalia.

Em relação às dificuldades enfrentadas pela sigla na perda do projeto majoritário, com a desistência à reeleição por parte do atual prefeito Mauro Mendes, Fábio complementa que a eleição mostrou que o partido manteve sua força e unidade, além de conquistar a liderança em novas cidades.

“A nossa força está em cada um de nós, “Ficou claro que nossos candidatos carregam consigo a história do partido, de homens de bem e pela sociedade. Quero lembrar aqui a frase do nosso mártir presidenciável, Eduardo Campos, Nós não vamos desistir do Brasil” . Além disso, afirmou: “nós não vamos desistir de Cuiabá e muito menos de Mato Grosso”.

O presidente do PSB de Cuiabá, Suelme Evangelista ressalta que a eleição dos vereadores para a Câmara mostra a força da sigla. “Apesar de não termos candidato majoritário, conseguimos manter e renovar as três vagas já existentes na Câmara de Vereadores, que será ocupada por dois ex-secretários do prefeito Mauro Mendes, Gilberto e Marcelo e por um grande parceiro da prefeitura na construção do Shopping Popular e Complexo Dom Aquino, Misael. Isso mostra a força e aprovação da grande administração do PSB em Cuiabá”, enfatiza.

O PSB contará, em 2017, com as prefeituras de Alto Araguaia, Araputanga, Barra do Bugres, Campo Verde, Colniza, Cotriguaçu, Dom Aquino, Glória D’oeste, Juara, Lambari D’Oeste, Nova Bandeirantes, Querência, Santa Cruz do Xingu, Vale de São Domingos e Vera.(Com Assessoria)