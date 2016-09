PSB faz comício para reafirmar apoio a Wilson e tucanos atacam Emanuel

Tchélo Figueiredo Wilson Santos discursou para militância reunida pelo PSB de Mauro, Botelho, Fábio e Suelme

O PSB, liderado pelo deputado federal Fábio Garcia e pelo deputado estadual Eduardo Botelho, realizou comício para reafirmar o apoio da sigla ao candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB). O ato político, que contou com a participação do governador Pedro Taques (PSDB) e de diversas lideranças políticas de Mato Grosso foi realizado na noite desta quinta (15), logo após o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) ter insinuado que recebeu o apoio do prefeito Mauro Mendes (PSB) em entrevista e no horário eleitoral gratuito de rádio e TV.

Para desmentir Emanuel, Mauro compareceu ao ato político e discursou pedindo votos no 45, negando qualquer vínculo com candidatura adversária. Entretanto, não citou o nome de Wilson e deixou o Hotel Fazenda Mato Grosso antes da chegada do tucano para evitar contrangimento com o adversário de três eleições.

Taques afirmou que o comicío organizado pelo PSB serviu para reforçar a aliança com o PSDB, demostrando que a sigla é leal à candidatura de Wilson. "Esse ato acaba com qualquer fofoca, intriga ou mexerico entre Mauro Mendes e Wilson Santos", disse.

O governador também não deixou de criticar Emanuel e o grupo político que sustenta o candidato adversário. Lembrou que o peemedebista tem apoio "daqueles gravam em frente as obras do novo Pronto Socorro, mas não fizeram a obra quando estava no poder e rasgaram Cuiabá para fazer o VLT para depois prometer a conclusão".

"Hoje teve busca e apreensão em Sinop e sabem qual é o partido envolvido?", questinou Taques se referindo ao prefeito Juarez Costa, filiado ao PMDB e correligionário de Emanuel.

Por fim, Taques pediu o empenho da militância para da Coligação Dante de Oliveira para garantir a vitória de Wilson. "Não vamos descansar até ganhar a eleição. O já ganhou é irmão do já perdeu", concluiu.

Wilson fez discurso enaltecendo o apoio do recebeu do PSB. Lembrou que a sigla tem 70 anos de história, foi fundada na ditatura do Estado Novo e tem relevantes serviços prestados ao Brasil.

"Tenho orgulho de receber o apoio do partido de Miguel Arraes, Eduardo Campos, Suelme Evangelista e Mauro Mendes", enfatizou reforçando o apoio dos dirigentes do PSB local.

No ato político, Wilson ainda minimizou a divergência com Mauro. Segundo ele, existem diferenças e pontos comuns entre ambos. Citou como exemplo o "amor pela cidade", "zelo pela coisa pública" e "colocar o cidadão em primeiro lugar".

Para esquentar a discussão, Wilson ainda alfinetou o adversário Emanuel ao afirmar que não se aposentou aos 32 anos. O tucano fez alusão a aposentadoria especial de R$ 25,3 mil proveniente do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) que o candidato do PMDB desfruta. "Eu poderia já ter recebido R$ 6 milhões do FAP, mas fiz ao contrário. Lutei contra esse privilégio", lembrou.

Por fim, Wilson prometeu manter os secretários de Mauro com bom desempenho. Destacou ainda que está mais maduro para administrar Cuiabá e contará como o apoio do governador que não teve nos dois mandatos de prefeito que exerceu.

Público e presenças

A organização do comício estima que cinco mil pessoas passaram pelo Hotel Fazenda Mato Grosso para apoiar Wilson. Também prestigiaram o ato político os deputados federais Nilson Leitão (PSDB) e José Augusto Curvo, o Tampinha (PSD). Diversos secretários estaduais e municipais estava no palanque montado pelo PSB para receber o tucano.

