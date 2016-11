PSB nega compor base de Emanuel e promete defender legado de Mauro

Gilberto Leite Presidente do PSB-MT, deputado federal Fabio Garcia, diz que sigla vai apoiar ações boas para Cuiabá

O Diretório Estadual do PSB nega a decisão sobre integrar a base de sustentação do prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB). O assunto será debatido pela Executiva em conjunto com os vereadores e suplentes da sigla.

Em 02 de outubro, o PSB elegeu três vereadores em Cuiabá. São eles Misael Galvão, Gilberto Figueiredo e Marcelo Bussiki.

Gilberto Figueiredo, que comandou a secretaria municipal de Educação durante quase todo mandato, foi designado pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) para atuar na transição. A primeira reunião será realizada na próxima quinta (03).

O presidente estadual do PSB, deputado federal Fabio Garcia, reafirma que o PSB seguirá apoiando todas as ações e iniciativas que sejam boas para Cuiabá. Da mesma forma, promete atuar para manter o que considera como legado de Mauro. “Uma gestão eficiente, austera, com respeito ao dinheiro público e de obras de qualidade para nosso município”, concluiu.