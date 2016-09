Rdnews traz resultado completo da apuração dos votos em tempo real

Gilberto Leite/Rdnews Alguns profissionais do Grupo Rdnews que vão atuar na cobertura das eleições, na redação do portal nesta 6ª

Em espaço de destaque na capa, o Rdnews traz neste domingo uma cobertura especial das eleições. A apuração e totalização dos votos gerados pelo serviço de informática do Tribunal Superior Eleitoral serão transmitidos simultaneamente na página do Rdnews, que faz parte da lista de parceiros da Justiça Eleitoral na divulgação dos resultados das urnas tanto para prefeito quanto para vereador.

A cobertura completa envolve também profissionais do RDTV, com entrevistas e análises diretamente do estúdio da tv web.

Mais de 20 profissionais estão escalados para trazer todos detalhes do pleito e apuração dos votos, inclusive nas cidades polos. A página do Rdnews no Facebook também vai replicar os conteúdos mais importantes.

O resultado da apuração de votos para prefeito e vereador dos principais municípios ficará disponível na capa do portal. E, bastará um clique sobre um menu para ter acesso ao resultado completo e oficial de outras cidades. Na prática, o internauta-leitor-eleitor, de forma prática e confortável, poderá acompanhar todo o resultado da apuração dos votos na tela do computador, numa plataforma dinâmica, ágil e confiável.