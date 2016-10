Rede não apoia nenhum candidato, mas nega estar “em cima do muro”

Gilberto Leite Rede Sustentabilidade de Cuiabá teve apenas 3.644 votos com candidato a prefeito Renato Santtana

A Rede Sustentabilidade de Cuiabá, que obteve apenas 3.644 votos com o candidato a prefeito Renato Santtana, decidiu não apoiar Emanuel Pinheiro (PMDB) nem Wilson Santos (PSDB) nas eleições municipais. Entretanto, nega que esteja “em cima do muro” e chama os eleitores para reflexão. A decisão foi tomada durante encontro realizado no último final de semana.

O professor João de Sousa, porta voz municipal da Rede, afirma que o partido apresenta solução coerente e responsável com Cuiabá ao sugerir que o eleitor escolha um candidato para votar porque a abstenção, os votos nulo e branco não contribuem para alterar o resultado eleitoral. “A Rede entende que a posição não é neutralidade e sim uma posição programática. Não estamos em cima do muro, estamos é com Cuiabá”, sentenciou o dirigente.

Segundo João de Souza, a Rede entende que o debate no segundo turno das eleições em Cuiabá deverá avançar para além do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) e Revisão Geral Anual (RGA), temas que os candidatos utilizam para se atacar mutuamente. “Apresentamos uma candidatura propositiva no primeiro turno, e agora entendemos que o candidato que não conseguir ter a sabedoria de incorporar em seu programa de governo temáticas urgentes para os rumos de Cuiabá, não merece nosso voto. E, deixamos que cada filiado faça seu julgamento, observando o debate”, concluiu.