Renato projeta inventário de gases poluentes e investir em saneamento

Gilberto Leite Renato Santtana explica à jornalista Lídice Lannes, do RDTV, que professores da rede pública terão o papel de ensinar os alunos sobre como fazer a prevenção de doenças tropicais como o vírus zika

O candidato a prefeito de Cuiabá em chapa pura, historiador Renato Santtana (Rede), afirma que caso seja eleito irá elaborar um inventário de gases poluentes, que é o primeiro passo para que uma empresa possa contribuir no combate às mudanças climáticas. Além disso, prevê que o recurso arrecadado será investido no saneamento básico. “O dinheiro arrecadado vai diretamente para fazer, coletar e tratar esgoto”, explica o candidato em visita à sede do e em entrevista ao RDTV.

Para Renato, não faz diferença se o serviço de saneamento básico é público ou privado. É preciso verificar se realmente atende a população. “Quando era Sanecap pagava pelo serviço e não recebia água na torneira e o esgoto também não era tratado. Agora com a CAB continua pagando pelo serviço e não têm os serviços básicos”, sustenta.

O historiador lembra ainda que o meio ambiente está interligado com saúde e saneamento básico. Segundo ele, o esgoto não tratado polui o rio Cuiabá e traz malefícios ao meio ambiente. Renato reforça a proposta do inventário para o tratamento do saneamento básico, que terá impacto direto no rio e na saúde da população.

Conforme o candidato, todos os temas precisam estar conectados. Ele explica que os professores terão o papel fundamental de ensinar os alunos sobre a prevenção de doenças tropicais, como o zika vírus. “Dessa forma vamos criar pessoas efetivamente preocupadas com saúde”, explica o historiador. Na mesma área, afirma que apenas 30% das crianças estão em creches. Por isso, defende a construção e ampliação de novas creches para aumentar a capacidade.

Trânsito

O candidato da Rede aponta que 400 mil veículos circulam em Cuiabá e que emitem gases poluentes causadores, dentre outras coisas, de doenças respiratórias. Renato lembra ainda que o transporte coletivo de qualidade diminui o índice de acidentes no trânsito, ao reduzir o número de veículos trafegando ao mesmo tempo. “Quando uma viatura vai atender um acidente de trânsito, deixa de fazer ronda, o que afeta diretamente a segurança. Transporte coletivo de qualidade tem impacto direto na saúde e segurança”, avalia.

Saúde

Renato tem a proposta de investir em saúde preventiva para diminuir o fluxo na saúde curativa. Caso isso não ocorra, segundo o candidato, o novo Pronto Socorro será inaugurado e não vai cessar a demanda, por que a administração pública só investe em saúde curativa.

Infraestrutura

Caso seja eleito, o postulante ao cargo de prefeito promete chamar os governos federal e estadual e empreiteiras com intuito de concluir o VLT e as demais obras da Copa. “Venho falando, a obra que começou é prioridade para terminar, não podemos deixar pelo caminho como elefantes brancos”, salienta.

Candidatos

Além de Renato Santtana, são candidatos ao Palácio Alencastro o deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB), o ex-juiz federal Julier Sebatião (PDT), procurador Mauro (Psol), a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) e o deputado estadual Wilson Santos (PSDB).