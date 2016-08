Assessoria Prefeito Beto Farias inicia campanha no sábado com caminhadas e comício no bairro Santo Antônio

O acordo celebrado entre a Justiça Eleitoral e as coligações majoritárias e proporcionais para uma eleição silenciosa em Barra do Garças, mudou radicalmente o pleito na principal cidade do Vale do Araguaia.

O cenário é totalmente atípico e sequer lembra as eleições municipais de 2012, tomadas pela ‘barulheira’ comum de um processo eleitoral. Sem carro de som nas ruas ou fogos, os candidatos a prefeito e vereador têm se limitado a realização de reuniões e gravação dos programas eleitorais que vão ao ar no rádio e na televisão a partir desta sexta (26).

Uma média de três a quatro reuniões diárias tem sido realizada pelos três candidatos, Beto Farias (PMDB), Sandro Saggin (DEM) e Odorico Ferreira Cardoso, o Kiko (PT). A campanha começa mesmo a se intensificar a partir deste final de semana com a realização de caminhadas e o primeiro comício.

O prefeito Beto Farias, lança neste sábado (27) a candidatura à reeleição com uma série de atividades. Pela manhã uma caminhada na rua Mato Grosso, no setor central, à tarde promove outra caminhada e à noite realiza o primeiro comício desta campanha no bairro Santo Antônio, o mais populoso do município. O peemedebista tem realizado duas reuniões diárias.

O candidato Sandro Saggin já programou para sábado a realização de uma caminhada nas avenidas Gabriel Ferreira e 31, no bairro Santo Antônio. O democrata tem se concentrado na gravação dos programas eleitorais e realizado duas reuniões diárias em bairros alternados.

O petista Kiko, por sua vez, tem trabalhado a candidatura com visitas ao comércio no período da manhã, gravação do programa eleitoral à tarde e à noite promovido reuniões nos bairros.

Proibição

O acordo fechado com a Justiça Eleitoral prevê ainda a proibição de qualquer tipo de manifestação político-eleitoral na avenida Ministro João Alberto, a principal artéria de Barra do Garças, e no perímetro urbano das BRs-070 e 158.