Rosana afirma que não fechará as portas para investimentos na cidade

Rosana já prepara a equipe de transição e acredita em uma possível extinção de duas secretarias

Com menos de três meses para assumir o comando da Prefeitura de Sinop, a prefeita eleita Rosana Martinelli (PR) crê na possibilidade de enxugar a máquina pública e garante que não irá “fechar as portas” para que o município receba investimentos tanto do Governo Federal como Estadual. A republicana já prepara a equipe de transição e acredita em uma possível extinção de duas secretarias.

“O momento é muito delicado, vai obrigar a fazer alguns enxugamentos na máquina, devido a todo o momento político e financeiro nacional. Vamos ter que fazer muito com pouco. Acredito que a gente vá reduzir umas duas secretarias”, avaliou Rosana.

Questionada sobre a escolha do secretariado, Rosana explica que primeiro irá preparar a transição e depois definirá nomes, mas garante que manterá um equilíbrio entre perfis técnicos e políticos. “Algumas pastas têm perfil mais técnico e outras são cargos mais políticos. Vamos equilibrar”.

Nos próximos dias, a prefeita eleita deve se reunir com o senador Wellington Fagundes (PR), relator do orçamento 2017, para discutir recursos do Governo Federal para o ano que vem. Além disso, Rosana disse que um dos primeiros atos como prefeita será visitar o governador Pedro Taques (PSDB).

“Um dos primeiros atos nossos enquanto prefeita é fazer uma visita para o governador, porque em Sinop ele teve uma votação expressiva. Eu não acredito que nosso governador vá virar as costas para o município de Sinop. Vou cobrar melhoria nas escolas estaduais e muito a questão da segurança pública”.

Durante as eleições, o governador Pedro Taques (PSDB) fez campanha para o candidato do PSD, o empresário Roberto Dorner. No município, historicamente os tucanos tem atuado como oposição à gestão do prefeito Juarez Costa (PMDB), um dos aliados da republicana. Apesar das adversidades entre as siglas, Rosana garante que manterá o diálogo, independente de partido político.

“Sempre falamos que nosso partido é Sinop. Devemos e queremos a ajuda de todos, deputados estaduais, governador, senador, presidente. Não vai ser a prefeita Rosana que vai impedir ações e que venham recursos. Não vou fechar as portas para ninguém”, finalizou a republicana.