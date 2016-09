Ademir Junior Praça ficou tomada por cabos eleitorais de. Rosana e Dorner, coordenadores de campanha e aliados

Na véspera das eleições, o clima esquentou entre os candidatos à Prefeitura de Sinop, Rosana Martinelli (PR) e Roberto Dorner (PSD). Os dois se encontraram na manhã desta sexta (30) na Praça Plínio Callegaro, região central do município após se desafiarem a visitar sete unidades educacionais.

A Praça ficou dividida por cabos eleitorais dos dois candidatos. Rosana e Dorner estavam acompanhados dos coordenadores jurídicos, marketing e lideranças políticas. O desafio foi definido entre os dois logo após o debate realizado pela TV Centro América, na noite dessa quinta (29).

Na propaganda eleitoral, a republicana já havia chamado o adversário para conhecer as unidades e, após o debate, Dorner reafirmou o desafio. “Eu quero também deixar um desafio aqui. Desafio a candidata a um encontro na Praça Plínio Callegaro para visitar essas sete escolas que ela falou que construiu. Estou topando esse desafio. Eu quero ver essas escolas amanhã”, disse.

Nesta manhã, a republicana apresentou uma lista com as sete unidades educacionais ao social-democrata. No momento da entrega, o clima esquentou entre os dois. “Gostaríamos de dizer ao senhor que, como candidato a prefeito, o senhor tem que se informar conforme as leis. Fazer a visita com o senhor será um prazer”, disparou Rosana.

Dorner rebateu a adversária e não a acompanhou nas visitas. “Nós vamos fazer a revisão. Falamos mais uma vez que creche não é escola. Creche é pró-infância, de 0 a 4 anos. A senhora está entregando e nós vamos revisar”.

Segundo a candidata do PR, são quatro escolas de educação infantil (creches) e três escolas do Ensino Fundamental. Na lista apresentada durante o encontro na praça, consta que foram construídos: o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Gerson Pires no bairro Gente Feliz, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tempo de Infância no bairro Daury Riva, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vinícius de Moraes no bairro Adriano Leitão, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro Jardim das Oliveiras, a escola José Reinaldo (EMEB) no bairro Menino Jesus, o Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller (EMEB) no Centro e escola Valmor Copatti (EMEB) na Gleba Mercedes, essa última construída pela Prefeitura Municipal e cedida para o Estado.

Cabos eleitorais, apoiadores políticos e candidatos a vereador de Rosana e Dorner compareceram à Praça para acompanhar o desafio. A assessoria da candidata propôs, para que se evitasse tumulto em função dos ânimos exaltados, que as visitas se limitassem aos candidatos e às equipes de marketing. Porém, a proposta não foi aceita pelos apoiadores de Dorner.

A assessoria do empresário informou apenas que desafiou a adversária a mostrar unidades escolares e, por isso, Dorner não acompanhou as visitas. “Ela apareceu admitindo que tem três unidades escolares e quatro creches. Ou seja, ela admitiu que não fez sete escolas. O desafio foi aceito justamente porque sabíamos que não existiam”.

Lei Federal

Durante todo o desafio, os candidatos passaram a discutir diferença dos termos unidade educacional e unidade escolar. A lei federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 trata das bases da educação nacional e define o que é educação escolar.

Consta no artigo 21 da lei, que a educação escolar envolve desde a educação infantil até à educação superior. “A educação escolar compõe-se de: I – a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior”.

Neste caso, a educação infantil, popularmente chamada e representada pelo termo “creche”, está inclusa na educação infantil e é considerada como unidade escolar em todo País.