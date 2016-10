Rosana reforça serviços prestados; Dorner prega alternância de poder

Rosana Martinelli, na cabine de votação, diz acreditar no resultado do pleito com base na prestação de serviços e se mostra confiante na vitória à sucessão em Sinop

Os três candidatos que disputam a Prefeitura de Sinop votaram logo nas primeiras horas deste domingo (02). Dalton Martini (PP), Roberto Dorner (PSD) e Rosana Martinelli (PSD) avaliaram o pleito como positivo e se dizem confiantes.

Rosana foi a primeira a votar. Ela chegou à escola Municipal Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, dez minutos antes de abrirem os portões para votação. A republicana disse que acredita em um resultado com base nos serviços prestados. Ela é vice-prefeita e tem apoio do prefeito Juarez Costa (PMDB).

“Da nossa parte, nós trabalhamos todo tempo fazendo uma campanha limpa, com propostas para toda a população de Sinop e estamos confiantes que, após a totalização dos votos, sairemos vitoriosos”.

Vereador Dalton Martini (PP) afirma que missão foi cumprida e acredita que terá êxito nas urnas

Roberto Dorner (PSD), no instante em que chega para votar, reforça a tese da alternância de poder

O segundo candidato a votar foi Dalton Martini. Acompanhado da família, ele chegou à escola Nilza de Oliveira Pipino, região central de Sinop, por volta das 8h30, e também se declarou confiante. “Missão cumprida. Esperamos conseguir a vitória e trabalhar como prefeito de Sinop fazendo as melhorias para toda a sociedade”, enfatiza Dalton, hoje exercendo mandato de vereador.

Roberto Dorner votou no Centro Educacional Lindolfo José Trierwailler, por volta das 9h. E avalia que a votação será resultado de um desejo dos eleitores pela alternância. “Um trabalho bem feito, o dever cumprido como cidadão. Fizemos uma campanha limpa e tranquila e agora esperamos o resultado, confiante que o desejo da população de Sinop é de alternância no poder. Estou muito confiante na vitória”, afirmou Dorner, um dos grandes empresários do Nortão.

Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 88 mil eleitores devem votar em Sinop neste domingo. A movimentação nas escolas começou tranquila e, desde a sexta (30), o efetivo das polícias Federal e Civil tem monitorado o pleito.