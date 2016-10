Rosana se reúne com vereadores e diz que não fará imposição à Câmara

Assessoria Rosana Martinelli recebeu vereadores em sua casa para um café da manhã e para dialogar

Três dias após as eleições, a prefeita eleita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), se reuniu com os vereadores eleitos para a gestão 2017/2020, em um café da manhã, nessa quarta (5). A republicana explica que não fará imposições aos parlamentares e quer manter uma relação saudável com o Legislativo.

“Nós fizemos esse café da manhã para nos conhecermos, em minha casa, de confraternização, além de parabenizá-los e conhecê-los. Mostrar que estamos abertos ao diálogo. Não será uma gestão impositiva, mas com a compreensão”, afirmou.

Nove vereadores eleitos pelo grupo de situação Ademir Bortolli (PMDB), Joaninha (PMDB), Tonny Lenon (PMDB), Maria José da Saúde (PMDB), Lindomar Guida (PMDB), Fernando Brandão (PR), Hedvaldo Costa (PR), Billy Dal Bosco (PR), Professora Branca (PR), participaram do encontro.

Já os quatro eleitos pelo PSDB, Dilmair Callegaro, Ícaro Severo, Adenilson Rocha e Luciano Chitolina e os dois da chamada “Frente Alternativa”, Joacir Testa (PDT) e Leonardo Visera (PP), não compareceram.

A ausência dos seis foi encarada com naturalidade por Rosana. “Entendo e respeito a decisão deles. Todos foram convidados por mim, como papel de gestora. De janeiro em diante eu quero tratar a Câmara com respeito como eles merecem”.

Mesa Diretora

Apesar de contar com a maior bancada na Câmara, Rosana pode enfrentar certa dificuldade nas articulações para a escolha do novo presidente. Isso porque, os vereadores da Frente Alternativa podem se aliar à oposição.