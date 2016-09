Rossato e Ari Lafin têm candidaturas deferidas para a disputa em Sorriso

Facebook Candidato a prefeito de Sorriso Ari Lafin (PSDB) teve registro deferido pelo TRE

O juiz da 36ª zona eleitoral, Anderson Candiotto, deferiu o registro de candidatura dos candidatos a prefeito de Sorriso Ari Lafin (PSDB) e Dilceu Rossato (PSB).

Rossato segue para a reeleição pela coligação Sorriso no Rumo Certo. O juiz também deferiu a candidatura do vice dele, o vereador Hilton Polesello (PTB).

No caso de Ari Lafin, o juiz julgou improcedente o pedido de impugnação da candidatura do tucano, feito pela coligação de Rossato. O magistrado considerou que não ficou comprovada a causa de inelegibilidade alegada pelo adversário e, por fim, deferiu o registro de candidatura dele e do vice Gerson Luiz Bicego, o professor Gerson (PMDB).

“Pelo exposto, não restou caracterizada causa de inelegibilidade a ensejar o indeferimento do pedido de registro de candidatura do impugnado”, considerou o juiz.

Além de Ari e Rossato, também segue na disputa pela Prefeitura de Sorriso Júnior César Leite, o Júnior Pé no Chão (Solidariedade), que ainda deve ter o registro apreciado pela Justiça Eleitoral.