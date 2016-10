Sachetti assume discurso conciliador e promete trabalho conjunto a Pátio

Sachetti cumprimenta Pátio e ressalta trabalho conjunto

O deputado federal Adilton Sachetti (PSB), adversário político do prefeito eleito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) desde 2008, o recebeu no gabinete da Câmara Federal na tarde desta segunda (10). Além de abordar temas relacionados ao desenvolvimento do município, o socialista aproveitou para cumprimentá-lo pela vitória eleitoral.

Nas eleições de dois de outubro, Sachetti apoiou Rogério Salles (PSDB) que acabou na terceira colocação com 27,5% dos votos válidos enquanto o prefeito Percival Muniz (PPS), que tentou a reeleição, ficou em segundo lugar com 34,8%. Pátio, que obteve 36,2% da preferência do eleitorado, derrotou ambos.

“Não houve um perdedor ou apenas um vencedor nas urnas. Os rondonopolitanos escolheram um gestor e como deputado federal continuarei trabalhando para que a população tenha uma vida melhor na cidade”, postou Sachetti nas redes sociais.

O discurso de agora difere do adotado em 2008, quando Sachetti era prefeito de Rondonópolis, tentou a reeleição e foi derrotado por Pátio. À época, acusou o adversário de não descer do palanque após o processo eleitoral e de assumir a paternidade de obras iniciadas na sua gestão.

Na postagem, Sachetti ressaltou que as diferenças políticas não devem atrapalhar o trabalho conjunto pelos interesses do município onde residem. “O prefeito Zé teve a humildade de vir aqui pessoalmente, mostrou a boa vontade que tem e por isso estou pronto para ajudá-lo. Acima de tudo e de todos está nossa querida Rondonópolis”, completou.

Sachetti não é o primeiro dirigente político derrotado em Rondonópolis a “fumar o cachimbo da paz” com Pátio. Na semana passada, o prefeito eleito se encontrou com o senador José Medeiros (PSD) que também apoiou Salles nas eleições.

