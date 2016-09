Facebook Saggin disse que vai recorrer por entender que houve omissão na decisão sobre registro de Beto

O candidato Sandro Saggin (DEM) e um dos advogados da coligação “Barra do Garças Muito Mais”, foram condenados nesta quinta (8) ao pagamento de multa no valor de R$ 5 mil por litigância de má fé. Segundo a sentença do juiz Wagner Plaza Machado Júnior, o democrata estaria “protelando o procedimento eleitoral, com a simples finalidade de retardar o registro de candidatura deferido” se referindo ao deferimento da candidatura à reeleição do prefeito Beto Farias (PMDB).

A coligação de Saggin impetrou três pedidos e o Ministério Público Eleitoral (MPE) um pedido contra o registro de Beto por considerá-lo inelegível devido a condenação por abuso de poder econômico pelo uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado federal. Os quatro foram rejeitados pelo magistrado.

Saggin impetrou embargos de declaração sob alegação de que houve omissão na decisão da Justiça Eleitoral. Argumenta que no registro de Beto deveria constar, deferido com recurso. Acontece que o peemedebista obteve liminar e ainda aguarda decisão de mérito.

Wagner Plaza, por sua vez, rejeitou o recurso sentenciando que a medida “buscar protelar o procedimento eleitoral e retardar o registro do candidato deferido”.

Além de rejeitar os embargos, a Justiça Eleitoral condenou Sandro Saggin e seu advogado ao pagamento da multa. “Nós vamos recorrer por entender que houve omissão na decisão. Se existe uma liminar em curso, deveria constar no despacho de deferimento. Questionamos isso”, disse o candidato democrata, informando que já recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT).

Outro lado

Beto Farias ressaltou que está procurando fazer uma campanha limpa, no campo das ideias, porém, vem sendo vítima da oposição que tenta a todo custo chegar ao poder sem trilhar o caminho mais natural, que é o voto. “Não é tentando me tirar do processo eleitoral que vão ter sucesso. Eleição se ganha no voto e é isso que preocupa meus opositores. Infelizmente, querem o poder a qualquer custo e não é desta forma que se consegue”, pontuou.

Os três candidatos a prefeito de Barra do Garças, Beto, Saggin e Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko (PT), tiveram os pedidos de registro de candidatura deferidos pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, Wagner Plaza Machado Júnior. De acordo com a publicação disponibilizada no Mural Eletrônico, foram preenchidas todas as condições, embora haja um recurso já rejeitado em primeira instância contra o candidato do PMDB.