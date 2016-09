Saggin mostra Taques e ex 1ª dama durante horário eleitoral na televisão

Reprodução Taques destaca qualidades de Saggin e investimento do Governo em obras de Barra do Garças

O candidato do DEM à prefeitura de Barra do Garças, Sandro Saggin, está explorando a figura do governador Pedro Taques (PSDB) e da ex-primeira-dama e mulher do ex-prefeito Wanderlei Farias, Laura Beatriz (sem partido), no seu programa eleitoral de TV. Os dois têm feito aparições declarando apoio ao democrata nas eleições deste ano.

Taques destaca as qualidade do candidato e lembra os investimentos que o governo do estado tem feito em obras na cidade de Barra do Garças, citando como exemplos, o Centro de Convenções, a ampliação do Porto Baé, o anel viário e também as reformas do Parque das Águas Quentes.

"O Sandro Saggin está conosco para fazer as transformações de Barra do Garças. Está pronto para assumir os destinos da cidade", ressalta o governador, que esteve em Barra na convenção que homologou o candidato da coligação "Barra do Garças Muito Mais", no início do mês de agosto.

A ex-primeira-dama Laura Beatriz, também fez aparições no programa de Saggin. Além de anunciar o seu apoio ao candidato democrata, ela afirmou que o ex-prefeito Wanderlei Farias (sem partido), primo de segundo grau do prefeito Roberto Farias (PMDB), está apoiando o candidato da oposição. "O Sandro Saggin é advogado de sucesso, gerador de empregos e tem o nosso total apoio, da família e do Wanderlei", disse a ex-primeira-dama.

Caminhada

Nesta quarta (14), Saggin, acompanhado por lideranças políticas, entre elas o presidente da Ager, Eduardo Moura, candidatos a vereador e militantes, percorreu a rua Mato Grosso na sua primeira caminhada no centro comercial de Barra do Garças, para levar sua propostas de governo ao comércio local.