Saggin promete comandar a cidade seguindo o jeito Taques de governar

Gilberto Leite Em entrevista ao RDTV, Saggin promete valorizar área da educação e melhorar condições de trabalho

O candidato a prefeito de Barra do Garças (516 km de Cuiabá) Sandro Saggin (DEM) se eleito, pretende implantar no município o modelo Pedro Taques de governar. “Nós queremos implantar em Barra do Garças um modelo de gestão similar, nesse aspecto de ética e transparência do governo Pedro Taques”, comentou o democrata em entrevista ao RDTV. Saggin recebe apoio do grupo político do governador e do próprio Taques.

O candidato do DEM ainda alegou que tem sofrido ataques durante a corrida eleitoral no município, mas que não se preocupa com isso porque está focado em ouvir os eleitores. Ele complementa que o seu nome cresce nas pesquisas de intenção de votos. “Estamos crescendo de 8 a 10% nas pesquisas”, frisa o candidato.

“Nós entramos numa disputa muito difícil contra o atual prefeito (Beto Farias). Ele está na mídia há 4 anos, naturalmente, por ser prefeito. Ele também tem uma emissora de TV. Isso se torna uma disputa bastante desigual. Eu não faço ataques a ninguém, aliás, estou sendo muito atacado”, destaca.

Meio Ambiente

O candidato comenta que Barra do Garças se destaca no turismo, mas que o município não tem uma estrutura de meio ambiente, além de ressaltar que a cidade não tem um aterro sanitário adequado como determina a lei.

“O maior potencial de Barra não é a soja, não é o gado, é o turismo. Turismo que não está sendo bem aproveitado. Nós não temos uma estrutura de meio ambiente, que cuide do meio ambiente. Nós também não temos um aterro sanitário adequado”, comenta.



Sobre o problema do aterro sanitário na cidade, o democrata comentou que a justiça já multou o prefeito (Beto Farias) e a prefeitura por não terem feito o aterro sanitário. Sandro também comentou que na cidade não tem coleta seletiva e não tem reciclagem.

“A prefeitura, nos últimos dias 30 dias, foi multada duas vezes. O prefeito e a prefeitura, multados em R$ 200 mil cada um pelo judiciário por não terem feito o aterro sanitário. Para resolver o problema do lixo, Saggin pretende montar uma “usina de reciclagem”, que vai gerar empregos para cerca de 50 a 100 famílias. “E fazer a coleta seletiva, porque não existe em Barra do Garças, além de melhorar a coleta tradicional”, disse.

As queimadas também são frequentes no município, para que haja um combate ao fogo mais eficaz, o candidato promete criar a Brigada Municipal de incêndio, já em Barra não tem uma.

Educação

Sandro Saggin explica que os professores da educação básica em Barra do Garças passam por um "problema de desvalorização". “Os professores da rede municipal sequer recebem corretamente o piso nacional da educação. É um absurdo que um município potencialmente rico, que recebe uma renda boa não pague corretamente o piso do professor. Paga só o piso do salário mínimo. A partir daí, não paga mais nada”, comenta.

Em uma possível gestão, o democrata promete valorizar os profissionais da educação, além de dar melhores condições de trabalho.

Disputa

Além de Sandro Saggin (DEM), disputam a prefeitura de Barra do Garças o professor Kiko (PT) e o prefeito Beto Farias (PMDB).