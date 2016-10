Se eleito, Emanuel garante salários e a RGA em dia, mas promete discutir a situação financeira com servidores

Gilberto Leite Em visita ao Rdnews, Emanuel Pinheiro garantiu os salários e a RGA apesar da crise financeira

Mesmo o prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) prevendo dificuldade econômica para 2017, o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) garante que não irá atrasar salários e cumprir com o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), caso seja eleito. “Em hipótese alguma, o primeiro dever, o bê-á-bá de qualquer gestor público bem intencionado é pagar folha em dia e pagar direitos de seus funcionários”, afirma o peemedebista ao .

O deputado estadual licenciado foi um dos parlamentares que encamparam ficaram no lado dos servidores acerca da briga pelo pagamento do RGA, entre servidores estaduais e Executivo. À época os funcionários queriam o pagamento integral de 11,28%. Após negociações, no entanto, e um mês de greve, os servidores aceitaram a proposta de 7%.

Em troca do apoio, vários presidentes de sindicatos declararam apoio ao candidato ou até mesmo apareceram na propaganda eleitoral pedindo voto para o peemedebista, como o presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde e do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sisma-MT), Oscarlino Alves.

Repetindo o discurso no Plenário, Emanuel pontua que as conquistas dos servidores públicos são sagradas e estão previstas na Constituição. Pontua que é preciso sentar à mesa com os servidores e ter uma relação de parceria com intuito de debater evolução da saúde financeira do município. “E tendo servidor como parceiro para melhorar arrecadação e poder andar com próprias pernas, melhorando serviço público, normal, falei e tenho credibilidade com servidor”, sustenta.

Entretanto, o candidato explica que qualquer dificuldade no percurso do processo, a situação financeira será debatida com os funcionários. “Abertamente e transparentemente com os servidores. Agora, deixar de pagar direito e garantias, jamais”, reforça.

CAB

Emanuel mantém o discurso do primeiro turno, que é prorrogar a intervenção por mais seis meses. Depois discutir com os setores da população para decidir qual medida adotar. “Se uma nova concessão, parcerias Público-Público ou Público-Privado. Vamos ver, mas a CAB tem que sair”, ressalta.

Acerca dos serviços de iluminação e aterro sanitário, o candidato promete seguir os passos de Mauro que é do PPP. Promete ainda potencializar a participação dos catadores de lixo, por meio de associações e cooperativas.

Já a iluminação, o peemedebista diz que simpatiza com a ideia da parceria Público-Privado. “quero melhorar o serviço de iluminação garantindo não só segurança, mas também embelezando à cidade, economizando gastos, dando mais vida. Vamos garantir fluxo e pontos de convivência e ambiente social”, salienta.