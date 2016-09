Se eleito, Saggin reduzirá secretarias e indicará técnicos como secretários

Assessoria Saggin afirma que outra medida que tomará será a implantação de um portal da transparência

Candidato de oposição e com o apoio do Governo do Estado, o advogado Sandro Saggin (DEM), se eleito prefeito de Barra do Garças, pretende tomar medidas drásticas para reduzir gastos e isso passa pela redução de número de secretarias. O democrata acredita que é possível se governar com estrutura mais enxuta.

Saggin disse que medidas estruturais precisarão ser tomadas com urgência diante da crise que o país, o Estado e o município passam para garantir a governabilidade. Ele afirma que das atuais 16 secretarias existentes, vai se limitar ao número de 10 e com um secretariado formado por técnicos.

“Queremos um perfil diferente, formado por técnicos, que já conhecem a área e que poderão nos auxiliar a administrar a cidade”, ressaltou o candidato, que não esconde simpatia pelo modelo de governar do governador Pedro Taques (PSDB), que quando assumiu o Governo, procurou pessoas que não militavam na política para formar o seu secretariado.

Saggin afirma ainda que outra medida que tomará será a implantação de um portal da transparência onde possa mostrar as ações do governo, os processos de licitações, número de servidores e seus respectivos cargos e salários. “Vamos implantar uma nova forma de governar em Barra do Garças, mas sempre buscando a lisura como ponto de partida”, diz.

O candidato democrata almeja também, em caso de eleição no dia 2, implantar uma política de valorização do comércio e do empresariado local para que todo produto adquirido pelo município seja em Barra do Garças. “Isso é uma forma de fortalecer os empresários, valorizando o seu produto e fazendo o dinheiro circular no próprio município”, ressalta.