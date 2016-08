Se eu pudesse disputaria a eleição para vereador, diz Taques em evento

O governador Pedro Taques (PSDB) disse que se pudesse sairia candidato a vereador. "Eu já disputei duas eleições na minha vida, ao Senado e ao governo. Se pudesse disputaria para prefeito, mas se pudesse mesmo disputaria para vereador, porque vereador é importante". Declaração foi uma forma de estímulos aos candidatos ao posto presentes em evento do grupo liderado pelo candidato a prefeito Wilson Santos.

Segundo Taques, a candidatura a vereador é a mais difícil de todas e o mandato também já que é a pessoa política que está mais próxima à população.

Além disso, é o posto que tem mais concorrentes e menos dinheiro para investir na campanha. Lembra ainda que esse ano ficou mais difícil, já que não terá verba de empresas, apenas de pessoa física.

O governador orientou aos presentes que valorizem as pequenas reunião, que as vezes reúnem apenas 5 pessoas. "É uma eleição em que se pode perder por um voto. Em Cuiabá, já teve caso até de empate", afirma reforçando que o candidatos ao legislativo é importante figura para pedir voto ao candidato a prefeito.

No mais, o discurso do tucano e de outras lideranças presentes como o vice-governador Carlos Fávaro (PSD), deputado Eduardo Botelho (PSB) e o próprio Wilson Santos foi marcado por críticas à gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que é correligionário do candidato Emanuel Pinheiro. "Roubaram Mato Grosso, violaram, desrespeitam", disse Taques.