Segurança reforça policiamento para prevenir crime eleitoral e agressões

Reprodução No dia 12, Savi foi pego em abordagem com materiais de campanha de Rossato e R$ 24 mil em notas

O efetivo das polícias Civil e Militar foi reforçado com mobilização de equipes do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam), no município de Sorriso. O objetivo é coibir crimes eleitorais, já que a Justiça Eleitoral e os setores de inteligência identificaram movimentações financeiras suspeitas.

“Tivemos que fazer um reforço em Sorriso porque chegou para nós a informação de que lá poderia haver um agravamento da situação. Tanto com crimes eleitorais quanto com agressões contra pessoas", explicou o secretário de Segurança do Estado, Roger Jarbas.

Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal de Contas da União (TCU), no início deste mês apontou que 479 doações para candidatos nas eleições deste ano em Mato Grosso estão com indícios de irregularidades.

Sorriso foi o município com o maior número de movimentações irregulares. Segundo a Justiça Eleitoral, até o dia 9 deste mês foram identificados 61 casos suspeitos.

Além disso, outro caso que chamou a atenção e foi registrado no município foi a abordagem ao deputado estadual Mauro Savi (PSB), com materiais de campanha do candidato a prefeito Dilceu Rossto (PSB) e pouco mais de R$ 24 mil, em dinheiro, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A abordagem aconteceu no dia 12 deste mês. Savi foi conduzido até a Polícia Federal de Sinop e liberado. Ele apresentou nota do material de campanha e teria comprovado que o dinheiro seria de seu salário de parlamentar para uso pessoal.

Em todo o Estado serão 4.479 policiais, em 472 viaturas. O efetivo total designado para Sorriso não foi informado. O secretário confirmou apenas que os policiais já estão na cidade e permanecem até o dia das eleições. "Queremos que o pleito transcorra de forma tranquila".