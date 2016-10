Em Cáceres, Francis comemora reeleição com a vice Eliene e o deputado Leonardo Albuquerque

Sem surpresa, o candidato a prefeito de Cáceres pela coligação “Trabalho, Transparência e Resultado" (PSDB, PR, PSC, PSD, PTB, PDT, PHS e PROS), encabeçada por Francis Maris e a vice Eliene Liberato (ambos do PSDB), foi reeleito para comandar o município até 2020. O tucano conseguiu a preferência de 62,91% dos votos válidos, o que representa 22.372 eleitores.

O prefeito obteve 9.183 votos de vantagem sobre o segundo colocado, ex-reitor da Unemat e suplente de deputado estadual Adriano Silva (PSB). O socialista conseguiu 37% dos votos válidos, o que representam 13.189 eleitores.

A candidata Janaina Gomes dos Santos (Solidariedade) obteve 6.168 votos. No entanto, os votos estão congelados, pois concorre sub judice em razão do indeferimento do registro de candidatura na primeira instância. A Justiça Eleitoral questiona que a candidata não se desincompatibilizou a tempo de concorrer o pleito. Janaina substituiu o marido Félix Alvares, o Dr. Félix (Solidariedade), que também teve candidatura indeferida.

Dos 61.253 aptos a votarem em Cáceres, 16 mil não compareceram às urnas neste domingo (2), o que representa 26%. Com isso, 45.199 eleitores votaram, sendo que 8.561 votaram nulo e 1.077 em branco. Os votos válidos somam 35.561.

Francis que era filiado no PMDB deixou o partido e se filiou ao PSDB em março deste ano, para disputar a eleição. A estratégia do prefeito foi receber apoio do governador Pedro Taques (PSDB) para a reeleição. Já o deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD), adversário político de Francis, se viu obrigado a apoiá-lo em razão da desistência do correligionário, médico Sergio Arruda.

2012

Em 2012, em disputa acirrada, Francis Maris venceu Leonardo Albuquerque por apenas 312 votos de diferença. Na ocasião, o então peemedebista conseguiu 21.630 mil votos (49,17%), enquanto o médico Leonardo obteve 21.318 mil votos, o que representam 48,46% dos votos, os outros 2,35% restantes foi para Edson Penha Mendes (PT).