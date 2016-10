Senador crê em aproximação entre governador e Emanuel após eleição

Gilberto Leite/Rdnews Senador Wellington Fagundes durante evento realizado pela AMM ontem

Coordenador Político da campanha de Emanuel Pinheiro (PMDB) à Prefeitura de Cuiabá, senador Wellington Fagundes (PR), acredita na aproximação do peemedebista com o governador Pedro Taques (PSDB) após possível vitória no segundo turno das eleições. “Nosso grupo está sempre disposto a dialogar. A aproximação é natural, obrigatória e necessária. Nós vivemos num país federativo onde todos os entes têm que buscar a boa relação”, declarou o republicano em entrevista ao .

Taques apóia o adversário Wilson Santos (PSDB). O governador chegou a aparecer no horário eleitoral gratuito na TV dizendo que Emanuel pertence ao grupo político do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), o qual responsabiliza pela crise que afeta Mato Grosso.

Antes de disputar a prefeitura, Emanuel se destacava na Assembleia por fazer oposição sistemática a Taques. No último período, o deputado estadual fez diversos ataques ao Executivo ao defender o pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores do Estado.

Para Wellington, as divergências políticas e eleitorais não devem comprometer a relação entre Emanuel e Taques caso o peemedebista seja eleito prefeito. “A campanha não foi Pedro contra Emanuel. O Pedro Taques é governador e tem material dele dizendo que governador não pode discriminar município por conta do partido do prefeito”, completou.

Wellington se refere à mensagem postada por Taques em 24 de outubro de 2012, durante o segundo turno das eleições municipais daquele ano. “Essa história de alinhamento é coisa de político atrasado. Me lembra o voto de cabresto. É, no mínimo, improbidade administrativa um governador dizer que vai favorecer determinada prefeitura em razão do partido do prefeito”, postou nas redes o então senador pelo PDT. O governador reafirmou esta semana que não defende o alinhamento.

Além disso, Wellington avalia que Taques precisa fazer reciclagem e repensar suas relações políticas. Conforme o senador, o tucano precisa aprimorar seu relacionamento com os prefeitos e parlamentares para privilegiar os interesses de Mato Grosso.

Postagem de Taques no 2º turno de 2012 contrapõe tese do alinhamento de Wilson