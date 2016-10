Serys anuncia apoio a Wilson, leva propostas e garante fiscalizar gestão

Assessoria Apoio não surpreende bastidores do processo eleitoral. No 1º turno, Serys fez ataques a Emanuel

Serys Slhessarenko (PRB), que disputou no primeiro turno a prefeitura de Cuiabá, acabou de oficializar apoio ao candidato Wilson Santos (PSDB). Além de exigir o compromisso de implementar propostas do seu programa de governo, a ex-senadora também prometeu fiscalizar a eventual administração do tucano.

O apoio de Serys não surpreendeu os bastidores do processo eleitoral. Durante o primeiro turno, a candidata do PRB atacou duramente o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) lembrando que o peemedebista recebe aposentadoria especial desde os 32 anos e que integra o grupo político do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e de outros acusados de corrupção.

“Wilson Santos, eu ouvi de várias pessoas que você foi muito bom prefeito. Então, se foi muito bom prefeito, que continue. Não troquem o certo pelo duvidoso. E eu estarei de olho porque ao dar apoio quero compromisso com a melhoria de qualidade de vida dos cuiabanos e das cuiabanas”, declarou Serys em coletiva na tarde desta segunda (10).

Entre as propostas de Serys encampadas por Wilson está a redução da alíquota de ISSQN para aumentar a base da arrecadação. O tucano também se comprometeu a implantar políticas públicas voltadas para as mulheres como microcrédito para empreendimentos e qualificação profissional. Além disso, garantiu que vai atender cães e gatos promovendo a castração dos animais abandonados.

Ao anunciar o apoio recebido, Wilson destacou que Serys é autora da Lei da Delação Premiada que tem possibilitado o êxito da Operação Lava Jato. Depois, falou sobre a representatividade da ex-senadora “Representa muita ética, representa muita coerência e representa muita decência”, pontuou.

Wilson também lembrou da parceria política na Assembleia, quando atuaram juntos entre 1991 e 1998. “Serys é muito seletiva e entre duas opções, escolheu a mim. Estou muito agradecido”, concluiu.

Primeira mulher senadora por Mato Grosso, Serys concorreu à prefeitura de Cuiabá pela terceira vez. Nestas eleições ela recebeu 9.242 mil votos.