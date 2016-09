Serys cita Luz para Todos e volta a mencionar lei da delação premiada

Reprodução Emanuel volta a prometer que vai construir 11 CMEIs e novas creches para atender mais crianças

A 16 dias da eleição, em 2 de outubro, o candidato a prefeito de Cuiabá Julier Sebastião (PDT) afirma que os adversários estão fazendo propaganda caluniosa quando o envolvem na Operação Ararath, que investiga crimes contra administração pública. “Minha tristeza será transformada em energia. Por isso, vamos continuar com propostas e mostrando quem são as pessoas”, enfatiza o ex-juiz federal na veiculação da peça, nesta sexta (16), pela manhã.

O deputado estadual licenciado e ex-prefeito, Wilson Santos (PSDB), abordou a Educação. Wilson cita que em sua gestão construiu 17 salas multifuncionais para atender Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Isso fez com que saltasse de 65 para 720 o número de pessoas com deficiência nas escolas.

O deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB), caso seja eleito, voltou a prometer que vai construir 11 CMEIs e novas creches para atender as crianças. Além disso, ele quer ampliar, por meio do programa Hora Extendida, o horário de funcionamento das creches para até as 19h30. “No nosso governo também funcionarão durante as férias”, pontua.

O peemedebista ainda prevê a criação da guarda municipal armada, para atuação nas creches e escolas com intuito de afastar as crianças e jovens da marginalidade. O programa eleitoral de Emanuel mostra também parlamentares e cidadãos que votaram no prefeito Mauro Mendes (PSB), mas que agora votarão em Emanuel.

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) lembra das ações que fez pela Capital, quando parlamentar. Ela pontua o programa Luz para Todos que atendeu mais de 125 mil residências. Serys volta a mencionar no programa eleitoral que é autora da Lei da Delação Premiada.

Procurador Mauro (Psol) reforça que os adversários estão em pânico por causa do seu crescimento avaliado nas ruas. Já o historiador Renato Santtana (Rede) pede renovação política e que a população não acredita nos velhos candidatos.