Serys cita pensão de peemedebista; Emanuel destaca rejeição de Wilson

Reprodução Programa exibido por Wilson Santos traz homenagem ao ex-governador Dante de Oliveira

A candidata a prefeita de Cuiabá, Serys Slhessarenko (PRB), usou o programa eleitoral gratuito exibido nesta quinta (08) para atacar o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). Após exibir depoimentos de aposentados reclamando do baixo valor dos benefícios e da dificuldade para consegui-los, a peça fala do deputado estadual que se aposentou aos 32 anos e recebe R$ 25 mil provenientes do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP).

No final, Serys lembra que poderia ganhar quase R$ 60 mil se tivesse usufruído das aposentadorias especiais a que tem direito pelos três mandatos como deputada estadual e os oito anos no Senado. “É legal, mas é imoral”, concluiu a candidata do PRB.

Já Emanuel começou o programa desta quinta ressaltando que é o candidato que mais cresce nas pesquisas. Lembrou ainda que o adversário tem a maior rejeição, se referindo a Wilson Santos (PSDB).

Depois, Emanuel reafirma seu posicionamento favorável ao pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores do Estado e exibe depoimentos de sindicalistas declarando o voto. Na sequência, o peemedebista promete valorizar a conclusão do novo Pronto Socorro em 2017, implantação do Hospital Materno Infantil e a criação da Guarda Municipal armada.

O ex-prefeito e ex-governador Dante de Oliveira foi homenageado pelo candidato a prefeito da coligação que leva o seu nome, Wilson. No programa eleitoral que marcou o Dia da Independência e foi reapresentado hoje, o tucano lembrou do legado deixado pelo político, autor da emenda constitucional das Diretas Já. “Sem independência, não há democracia e sem democracia não há liberdade. Jamais vou deixar de me inspirar no seu trabalho, no seu amor pelo povo”, afirmou Wilson, que tem como candidato a vice na coligação o sobrinho de Dante, Leonardo de Oliveira (PSB).

O candidato a prefeito Julier Sebastião (PDT) ressaltou que foi o único que apresentou plano de governo ao registrar candidatura e também defendeu a criação da Guarda Municipal. Em seguida, a vice Jusci Ribeiro (PT) apareceu defendendo a implantação de restaurantes populares nas regiões do Coxipó e CPA.

Além disso, Julier reafirmou a promessa de acabar com a “indústria da multa” em Cuiabá. A lista ainda inclui a criação da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura e programas como Banco do Trabalhador e Terreno Legal para microcrédito e regularização fundiária, respectivamente.

Com apenas 16 segundos, os candidatos Procurador Mauro (Psol) e Renato Santtana (Rede) reapresentam os mesmos programas. Ambos se colocam como candidatos alternativos e defendem a política com mais participação popular.