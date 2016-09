Serys e Julier trocam ataques sobre Ararath e máfia dos sanguessugas; Wilson desafia o Procurador Mauro

Felipe Barros Julier, Wilson, Emanuel, Renato, Procurador Mauro e Serys participaram do debate da OAB

Os candidatos a prefeito de Cuiabá Serys Slhessarenko (PRB) e Julier Sebastião (PDT) protagonizaram a principal polêmica do debate promovido pela OAB Seccional Mato Grosso na noite desta terça (13). A troca de acusações envolvendo as operações Ararath e Sanguessuga acarretaram direitos de resposta para ambos.

O discussão teve inicio quando Serys afirmou que Julier divulga que não responde a nenhum processo enquanto certidão do Ministério Público Federal (MPF) indica que o pedetista está sendo investigado por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Embora a candidata não tenha citado, o procedimento faz parte da Operação Ararath que apura o sistema financeiro clandestino com a participação de diversas autoridades de Mato Grosso.

No direito de resposta, Julier disse que Serys jogou a própria história no lico ao apelar para calúnia. Além disso, acusou a candidata do PRB de mamar nos governos Lula e Dilma durante 10 anos e sair do PT quando os desgastes começaram a surgir. Lembrou ainda que a adversária também sofreu acusações injustas de tentativa de homicídio e de participar da máfia dos sanguessugas. "O processo contra mim foi anulado e até o cachorro da esquina sabe. A senhor mentiu", disparou Julier.

Como resposta, Serys reafirmou a existência do extrato do MPF. Lembrou ainda que foi envolvida na máfia dos sanguessugas através de armação juntamente com o ex-senador Antero Paes de Barros. "Foi uma grande injustiça, uma armação. A Veja de 22 de junho de 2011 mostra quem armou", disse.

Wilson Santos (PSDB) e o Procurador Mauro (Psol) também tiveram embate, no entanto, em tom mais ameno. A polêmica entre os dois foi motivada pela proposta de estatizar o saneamento e o transporte coletivo, que consta no programa de governo do candidato esquerdista.

O Procurador Mauro acusou Wilson de mentir quando disse que o Psol propõe a estatização do transporte coletivo rumo a tarifa zero. Entretanto, Wilson conseguiu direito de resposta e citou até a página do documento onde consta a proposta.

Após o bate-boca, Wilson fez um desafio para o Procurador Mauro. "Não vejo a hora de te pegar no segundo turno", declarou o tucano, provocando reação da plateia.

Já os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB) e Renato Santanna (Rede) participaram do debate de forma mais discreta. Os dois optaram por não atacar adversários e não sofreram ataques, se atendo a falar propostas.